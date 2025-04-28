Має великі козирі. Політолог пояснив, чому Україна бісить Росію, США і Європу

Київ став гарантом безпеки американського капіталу у Росії

Наявність у України оборонної промисловості дратує не тільки ворога — росіян, а й нашого партнера — американців. Оскільки Україна має оборонну самостійність і суб’єктність, а тому може сама вирішувати — куди і чим їй бити на території агресора.

Про це в ефірі YouTube-каналу Telegraf UA розповів керуючий партнер "Національної антикризової групи" Тарас Загородній. Він пояснив, хто ще має види на українську оборонку.

Політичний експерт нагадав, як рік тому адміністрація Джо Байдена негативно сприйняла удари СБУ по території Росії та знищення нафтопереробних заводів РФ, тому припинила поставки далекобійних ракет, намагаючись тримати Київ на короткому повідку.

— Це дратує. Дратує якась там Україна, яка без нашого (США. — Ред.) контролю починає робити те, що [сама хоче]. А коли у тебе промисловість, ти сам говориш: "Ну, не давайте". — "Як не давайте?" — "Ну, не давайте, у нас все є", — каже політолог.

За його словами, Україна входить у десятку країн, які виробляють ракети з дальністю польоту у 1000 км. А власні ракети з дальністю 2-3-4 тисячі кілометрів мають ще менше країн.

— Це, підбішує Сполучені Штати Америки. Тому що це — потенційні конкуренти. Чи може Україна зробити, наприклад, аналоги "Томагавка" для Європи разів у п'ять дешевше? Може! Підбішує це американську промисловість. Але ми не збираємось у вас [США] запитувати, що будемо робити, а що ні, — наголосив Тарас Загородній.

На його думку, Україна має великий козир, тому що виробництво і продаж зброї — це завжди велика політика.

— У нас досі ідіотська ситуація, коли заборонений експорт нашим підприємствам ОПК. Ми могли б заробляти на цьому (тому що в нас недозавантажені підприємства), залучати ресурс з-за кордону. В перший рік мінімум 1 млрд доларів на цьому можна заробити. Підтримувати виробничі цикли у себе, науку свою, інженерів і так далі, — каже політичний експерт.

Він додав, що поставки зброї — це завжди спосіб формування власного пулу союзників.

— Наприклад, Індія — абсолютно бездонний ринок, який можна активно наповнювати своєю продукцією, співпрацювати. А коли ти співпрацюєш з іншими, зав'язуються інші відносини, наприклад, з індусами або Пакистаном (у нас давня історію співпраці з Пакистаном). Щоправда, ми посварилися через це з Індією у 1990-ті, коли танки їм (Ісламабаду. — Ред.) продавали, — пояснює політичний експерт.

Він нагадав, що не лише країни західної демократії постачають боєприпаси ЗСУ, а й Пакистан бере активну участь у цьому процесі в надії на те, що українська оборонка і технології теж допоможуть Ісламабаду.

— І тому росіян вибішує, що Україна (українські ракети. — Ред.) має можливості до Уралу долітати. Адже це завжди контроль над їхнім повітряним простором. Україна фактично є гарантом безпеки американського капіталу на території Росії. Але ми повинні розуміти, що американців і європейців це теж підбішує. Ніхто не хоче, щоб у тебе була розвинута промисловість і щоб ти сам керував процесами. Тому що це спосіб тиску, сила і можливість реалізації багатьох речей, — підсумував Тарас Задорожній.

Нагадаємо, нардеп Галина Янченко пояснила "Телеграфу", як Україні заробити мільярди доларів на зброї.