Брехав про армію КНДР не тільки Кремль

В Росії не тільки визнають участь армії КНДР у війні з Україною на офіційному рівні, а й дякують північнокорейським військовим. І це попри тривалі заперечення факту залучення іноземної армії.

Як пишуть росЗМІ, очільник Росії Володимир Путін подякував підрозділам армії КНДР. Іноземні військові нібито допомогли "розгромити ЗСУ в Курській області.

"Віддаємо належне героїзму, високому рівню спеціальної підготовки та самовідданості корейських воїнів, які пліч-о-пліч з російськими бійцями "захищали" нашу Батьківщину як власну. Вони "з честю і доблестю виконали свій обов'язок", покривши себе славою", — сказав Путін.

Зауважимо, що тільки наприкінці квітня в Росії офіційно визнали участь армії КНДР у війні проти України. До цього майже пів року Кремль та його союзники намагались переконати світ, що це не правда.

Так, спочатку Путін намагався ігнорувати питання кореспондентів щодо північнокорейської армії та відповідав завуальовано. Тим часом в КНДР не піддержували факт "допомоги Кремлю", але наполягали, що це "не суперечить міжнародним законом". Усі твердження звучали гіпотетично з позиції "Якби ми це зробили …".

Далі і в ООН прозвучала брехлива інформація, бо постійний представник Росії в ООН Василь Небензя сказав, що будь-які дані щодо перекидання до Росії солдатів з КНДР – це "дезінформація". Вона буцімто спрямована на виправдання рішень НАТО відправити війська в Україну.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав інформацію про відправку армії КНДР на війну з Україною "нісенітницею". Він заперечував ці дані, зазначивши, що якщо вони виявляться правдою, то це буде ескалацією.

І лише 26 квітня в Росії вперше офіційно визнали участь північнокорейських солдатів у війні проти України. Там оцінили їх за "високий професіоналізм". Не забарились з підтвердженням цієї інформації і в КНДР. Влада республіки обґрунтувала участь у війні проти України своїх військових статтею 4 так званої "угоди про всеосяжне стратегічне партнерство".

Раніше "Телеграф" розповідав, що Путін заявив про "перемогу" росіян на Курщині. Однак Генштаб ЗСУ вже спростував цю інформацію.