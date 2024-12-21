Від телефону можна зарядити навіть навушники: як скористатися Power Share

Зараз в Україні можна купити 12 моделей телефонів Samsung із цією функцією

Кількість функцій та можливостей смартфонів постійно зростає, і те, що раніше видавалося неможливим, тепер стало звичайною реальністю. Однією з таких інновацій є бездротова зарядка телефону, за допомогою якої можна зарядити батарею без використання кабелю.

У всьому світі набула популярності також функція зворотної зарядки (Power Share) у телефонах. Про те, як користуватись реверсивною зарядкою і що це взагалі таке, розповів офіційний дилер Samsung в Україні.

Що таке реверсивна зарядка Power Share

Реверсивна зарядка — це інноваційна технологія, яка дає смартфону можливість не тільки отримувати енергію від бездротового зарядного пристрою, але й служити джерелом заряду для інших гаджетів.

У телефонах Samsung ця технологія дозволяє підзарядити інші аксесуари від флагмана. Цю здатність називають функцією Power Share. Іншими словами, Power Share – зворотне бездротове заряджання, за допомогою якого можна зарядити телефон або інші сумісні пристрої, наприклад навушники або смарт-годинник, – від телефону. Це дозволяє якийсь час обходитися без мережевих блоків живлення та Power Bank.

Особливості роботи функції зворотного заряджання

Функція зворотного заряджання сумісна з усіма пристроями, що підтримують стандарт Wireless Charger Qi.

Процес реверсивної зарядки почнеться тільки після правильного розміщення девайсів. Наявність захисного чохла телефону може впливати на коректність процесу заповнення ресурсу батареї. У середньому 1 година роботи Power Share витрачає близько 25% заряду смартфона.

Прискорити процес може блок швидкого заряджання. Цей інноваційний аксесуар дає можливість прискорити процес заряджання апарата, скорочуючи час, необхідний для підтримання оптимального рівня енергії.

Як увімкнути реверсивну зарядку

Для увімкнення реверсивної зарядки потрібно виконати на смартфоні такі дії:

Зайдіть у розділ "Налаштування" та знайдіть підрозділ "Батарея" або "Зарядка"

Знайдіть та активуйте "Реверсивна зарядка"

Забезпечте максимальний контакт між задніми поверхнями двох гаджетів

Ця функція особливо корисна у ситуаціях, коли у вас є інші розряджені девайси та відключили світло.

Як вимкнути режим зворотного заряджання

Щоб вимкнути реверсивну зарядку, виконайте такі дії:

Відкрийте розділ "Налаштування"

Виберіть розділ "Батарея" або "Заряджання"

Знайдіть опцію "Реверсивна зарядка" та вимкніть її

Тепер ваш телефон повернеться у звичайний режим і ви зможете використовувати його для заряджання від бездротового пристрою.

Смартфони Samsung з функцією Power Share, які можна купити в Україні

У нашій країні зараз можна придбати:

Samsung Galaxy S23 Ultra;

Samsung Galaxy S23+;

Samsung Galaxy S23;

Samsung Galaxy S22 Ultra;

Samsung Galaxy S22+;

Samsung Galaxy S22;

Samsung Galaxy S21 FE;

Samsung Galaxy S10e;

Samsung Galaxy Flip 4;

Samsung Galaxy Flip 5;

Samsung Galaxy Fold 4;

Samsung Galaxy Fold 5.

Нагадаємо, раніше вважалося, що смартфони швидко сідають, коли одночасно виконують багато завдань, є відкриті програми, ігри тощо. Однак виявляється, що ще одна проста функція може бути справжнім "вампіром" батареї.