Росіяни могли захопити ще одне село на Донеччині та мають інші просування (карта боїв)

Тривають тяжкі бої

Йде 1038-й день повномасштабної війни з російськими окупантами, з початку минулої доби, 26 грудня, до 22:00, на фронті сталося 164 бойових зіткнення. Росіяни могли окупувати нове село на Донеччині та мали інші просування, зокрема й на Курщині.

За даними порталу DeepState, росіяни могли окупувати Українку (Покровський район Донецької області. Крім того, ворог просунувся в Даченському, Кураховому, Лисівці, біля Піщаного, Нововасилівки, Новоєлизаветівки, Сонцівки.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що найбільша кількість ворожих атак протягом 26 грудня відбулася на Покровському напрямку. Там росіяни здійснили 39 штурмових та наступальних дій. Найбільш активні окупанти в районах Воздвиженки, Миролюбівки, Променя, Лисівки, Зеленого, Даченського, Нового Труда, Піщаного, Покровська, Новооленівки, Вовкового, Шевченка та Новотроїцького.

"Ворог зазнає значних втрат на даному напрямку, так від початку доби (26 грудня, — ред.) 312 окупантів було знешкоджено, 155 з яких – безповоротно, крім того, наші оборонці знищили один танк, шість одиниць автомобільної техніки та вивели з ладу один міномет противника", — додали у Генштабі.

На Курахівському напрямку на момент виходу зведення сталося 23 бойових зіткнення. Росіяни намагалися просунутися в районах населених пунктів Петропавлівка, Слов’янка, Андріївка та Курахове. З початку доби 26 грудня до 22:00 ворог втратив там 78 осіб вбитими та пораненими. Також наші воїни знищили одну бойову машину піхоти та легкий броньований багатоцільовий транспортер ворога.

На Времівському напрямку наші воїни зупинили 15 російських штурмів в районах населених пунктів Янтарне, Времівка, Костянтинопіль, Новий Комар, Костянтинопольське. Ще 9 боєзіткнень станом на 22:00 тривали.

Нагадаємо, військовий 68 бригади на псевдо "Фурія" розповів, що росіяни не можуть досягти Покровська напряму. Через це окупанти намагаються рухатись на захід від міста, щоб перерізати трасу Павлоград-Покровськ.