Трамп тисне на країни ЄС, щоб змусити їх надавати Україні більше військової допомоги: у чому тут нюанс

Трамп досі не сказав, як він змусить керівника РФ Володимира Путіна сісти за стіл переговорів

Новообраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп активно тисне на країни Європейського Союзу, намагаючись змусити їх надавати Україні якнайбільше військової допомоги. Здавалося б, це добра новина, але є нюанс: таким чином Трамп планує значно скоротити військову допомогу Україні з боку США.

Про це повідомляє видання The Washington Post. Газета зазначає, що Трамп активно обіцяв покласти край війні в Україні, що дає можливість сподіватися на досягнення миру наступного року. Проте Україну все одно доведеться підтримувати озброєнням, і тут Трамп намагається перекласти це на країни ЄС.

"Трамп уже тисне на європейські країни, щоб ті збільшили допомогу Україні. Водночас він сигналізує, що допомога у сфері безпеки з боку США, як найбільшого прихильника України, — зменшиться", – відзначається у матеріалі.

Окрім того, зазначає видання, Трамп досі не сказав, як він змусить керівника РФ Володимира Путіна сісти за стіл переговорів. Українські вимоги неприйнятні для Росії, а російські вимоги не можна задовольнити, оскільки це стане стратегічною поразкою західного цивілізованого світу.

Нагадаємо, що керівник РФ Володимир Путін готовий говорити з новообраним президентом США Дональдом Трампом лише на своїх умовах і цьому є пояснення. Також раніше "Телеграф" розповідав, чи можливе досягнення миру в Україні у 2025 році, як це обіцяв Трамп, і що в ці слова вкладає нова адміністрація США.