Россияне могли захватить еще одно село на Донетчине и имеют другие продвижения (карта боев)

Идут тяжелые бои

Идет 1038-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, с начала минувших суток, 26 декабря, до 22:00, на фронте произошло 164 боевых столкновения. Россияне могли оккупировать новое село в Донецкой области и продвинутся на других участках фронта.

По данным портала DeepState, россияне могли оккупировать Украинку (Покровский район Донецкой области. Кроме того, враг продвинулся в Даченском, Курахово, Лисовке, возле Песчаного, Нововасильевки, Новоелизаветовки, Солнцевки.

В Генштабе ВСУ сообщили, что наибольшее количество вражеских атак в течение 26 декабря произошло на Покровском направлении. Там россияне совершили 39 штурмовых и наступательных действий. Наиболее активны оккупанты в районах Воздвиженки, Миролюбовки, Луча, Лисовки, Зеленого, Даченского, Нового Труда, Песчаного, Покровска, Новооленовки, Волкового, Шевченко и Новотроицкого.

"Враг несет значительные потери на данном направлении, так с начала суток (26 декабря, — ред.) 312 оккупантов было обезврежено, 155 из которых – безвозвратно, кроме того, наши защитники уничтожили один танк, шесть единиц автомобильной техники и вывели из строя один миномет противника", — добавили в Генштабе.

На Кураховском направлении на момент выхода сводки произошло 23 боевых столкновения. Россияне пытались продвинуться в районах населенных пунктов Петропавловка, Славянка, Андреевка и Курахово. С начала суток 26 декабря до 22:00 враг потерял там 78 человек убитыми и ранеными. Также наши воины уничтожили боевую машину пехоты и легкий бронированный многоцелевой транспортер врага.

На Времевском направлении наши воины остановили 15 российских штурмов в районах населенных пунктов Янтарное, Времевка, Константинополь, Новый Комар, Константинопольское. Еще 9 боестолкновений по состоянию на 22:00 продолжались.

Напомним, военный 68 бригады на псевдо "Фурия" рассказал, что россияне не могут достичь покровского направления. Поэтому оккупанты пытаются двигаться к западу от города, чтобы перерезать трассу Павлоград-Покровск.