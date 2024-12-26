Офіцеру, який знущався з військових, повідомили про підозру, але не змогли затримати

Підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру командиру одного з взводів понтонно-мостового батальйону 211-ї понтонно-мостової бригади, якого підозрюють у знущанні з солдатів. Наразі офіцер переховується від слідства, його оголошено у розшук.

Про це повідомила пресслужба ДБР. Слідство встановило численні факти застосування старшим лейтенантом нестатутних заходів впливу щодо своїх підлеглих.

Варто зазначити, що ДБР не називає ім'я підозрюваного. Проте, ймовірно, мова йде про Владислава Пастуха. За даними ЗМІ, він є сином начальника штабу бригади підполковника Валерій Пастуха і похресником комбрига Олега Побережнюка.

За даними правоохоронців, в останніх числах лютого 2024 року на Дніпропетровщині підозрюваний побив солдата через те, що той перебував у стані алкогольного сп’яніння. Завдавши удару ногою в обличчя, офіцер не заспокоївся і наказав своїм підлеглим завести п’яного солдата в приміщення та роздягнути його аби принизити. Після чого офіцер продовжив бити підлеглого.

Крім того, через місяць, перебуваючи вже в Авдіївці Донецької області старший лейтенант знову побив цього ж самого солдата та наказав військовослужбовцям підняти побитого зі землі, приставити до дерев’яної конструкції у вигляді хреста, прив’язати за руки до неї. У такому положенні останній перебував близько чотирьох годин.

ДБР оприлюднила фото з підозрюваним, яке вже публікувалося у ЗМІ. На ньому, за даними журналістів, зображено саме Владислава Пастуха.

Також зафіксовано й інший випадок побиття солдата. Це відбулось також в лютому 2024 року на Дніпропетровщині. У офіцера виникла суперечка з одним із підлеглих через оприлюднення в інтернеті відеозапису, на якому інший солдат цієї бригади розповідав про неналежні умови їхнього проживання. Після цього, старший лейтенант умисно завдавав удару в обличчя. Також, у травні 2024 року на Харківщині він побив ще одного свого підлеглого через невдоволення формою звернення до нього на "ти".

У ДБР наголосили, що слідство продовжує встановлювати інші факти насильства над солдатами у бригаді. Старший лейтенант підозрюється у застосуванні військовою службовою особою насильства щодо підлеглого, вчиненому в умовах воєнного стану та самовільному залишенні частини (ч. 5 ст. 426-1, ст. 407 КК України). Після його затримання слідчі будуть простити суд відправити його під варту.

Нагадаємо, 20 грудня командир 211-ї понтонно-мостової бригади Олег Побережнюк вийшов з-під варти після внесення застави у розмірі 908 тисяч 400 гривень. Напередодні, 19 грудня, суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці з можливістю внесення застави.