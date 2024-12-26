Путін сказав, де можуть відбутися перемовини з Україною: без погроз у нових заявах не обійшлося

Глава Кремля знову озвучив низку заяв

Президент Росії Володимир Путін у четвер, 26 грудня, виступив перед "засобами масової інформації", де зробив низку заяв, зокрема, щодо війни України та транзиту газу до країн Європи. За його словами, Кремль не проти, щоб Словаччина стала площадкою для перемовин Росії та України.

Про це повідомляють російські Telegram-канали. Глава Кремля вкотре заявив про нібито "готовність РФ завершити війну з Україною" — водночас Москва продовжить досягати всіх цілей так званої "спеціальної військової операції" у 2025 році.

Також він додав, що нібито має повну інформацію про перебіг агресивної війни проти України.

Удари "Орєшніком" та перебіг війни в Україні

Російський президент пригрозив новими ударами ракетами "Орєшнік" по території України. Він заявив, що Росія "завжди відповідає дзеркально на удари на її територію". Також він додав, що президент США Джо Байден нібито пропонував ще 2021 року відстрочити прийняття України до НАТО на 10-15 років.

Говорячи ще про війну, він заявив: "Чи закінчиться вона 2025 року? Я вірю в Бога. А Бог — з нами".

Постачання газу до Європи через Україну

За словами Путіна, Росія нібито готова постачати газ через Україну за контрактом із будь-яким контрагентом, але "в умовах позову від Києва це неможливо". Він додав, що через українців у Європі нібито зростуть ціни на газ і заявив, що Україна "не може жити без підтримки Європи".

Як повідомляв "Телеграф" раніше, Путін готовий говорити із новообраним президентом США Дональдом Трампом лише на своїх умовах і цьому є пояснення.