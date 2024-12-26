Росіяни вирішили обійти Покровськ та використовують нову тактику (карта)

Останні два тижні ВС РФ штурмує виключено малими піхотними групами

Російські окупанти не можуть досягти Покровська напряму. З цієї причини окупанти намагаються рухатись на захід від міста, щоб перерізати трасу Павлоград-Покровськ.

Росіяни мають перевагу у БПЛА та боєприпасах 1 до 5. Про це в етері телемарафону розповів військовий 68 бригади на псевдо "Фурія".

"Ситуація не змінилась. Ворог пробує прорватись до Покровська, але напряму до нього не може вийти, тому прориває нашу лінію фронту на захід від Покровська та планує вийти на трасу Павлоград-Покровськ", — розповів військовий.

Він додав, що останні два тижні, ВС РФ штурмує виключено малими піхотними групами, в які входять від 2 до 5 людей, без залучення важкої техніки.

"Коли ми розбиваємо першу групу, буквально через 15-20 хвилин підходить друга група. І так на протязі цілого дня", — пояснив "Фурія".

За інформацією військовослужбовця, ворог має перевагу у дронах та боєприпасах 1 до 5. Тож стримувати російський наступ вдається завдяки більш ефективному використанню наявних у ЗСУ ресурсів.

Нагадаємо, на думку керівника Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка, росіяни готують наступну ракетну атаку ближче до Нового року, не виключено, що у святкову ніч. Другий обстріл буде через 7-10 днів після Нового року.