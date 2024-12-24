Досить казати "слойка": як правильно називати улюблену випічку українською

Як правильно називати популярний борошняний виріб та чому це важливо для культури української мови

Мовне питання часто постає навіть у таких буденних ситуаціях, як похід до магазину. Особливо, якщо звернути увагу на назву виробу з борошна – наприклад, "слойка смачна".

Це викликає справедливе непорозуміння, адже в українській мові немає слова "слой". Професор Пономарів розвіяв сумніви щодо правильної назви цих смаколиків.

Як правильно українською

Річ у тому, що російське "слоеное тесто" українською перекладається як "листкове тісто". Відповідно, і випічку з такого тіста правильно називати "листкова булочка".

Чому саме така назва? Все просто: структура такого тіста складається з багатьох тонких листків, які утворюються під час особливого способу приготування. Між шарами тіста зазвичай кладуть масло, що після випікання дає характерну хрустку текстуру.

У кулінарній термінології важливо дотримуватися правильних українських відповідників. Ось кілька прикладів правильного вживання:

замість "слойка" – "листкова булочка";

замість "слойоне тісто" – "листкове тісто";

замість "слойона випічка" – "листкова випічка".

Тому виробникам та продавцям варто звернути увагу на правильне маркування своєї продукції. Використання українських відповідників не лише збагачує мову, але й допомагає споживачам краще розуміти, який саме продукт вони купують.

Наступного разу, коли ви побачите в магазині "слойку", сміливо звертайтеся до продавця із проханням виправити назву на "листкову випічку" чи "листкову булочку". Адже чистота української мови починається з малого – навіть із правильної назви улюбленої випічки.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно називати "селедку под шубой" українською. "Селедка" — це калька з російської.