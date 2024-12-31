Не тот гетман: кто на самом деле изображен на банкноте в 10 гривен (фото)

История дизайна украинской гривны насчитывает четыре масштабных изменения за время независимости, однако наиболее интересной остается путаница с портретом Ивана Мазепы на 10-гривневой купюре

За всю историю независимости Украины дизайн бумажных денег менялся четыре раза, отражая не только экономические, но и культурные и политические трансформации в стране. Первые банкноты гривны были введены в обращение 2 сентября 1996 года, заменив купоно-карбованцы, которые претерпели значительную инфляцию и потеряли свою ценность.

Они имели номиналы 1, 2, 5, 10 и 20 гривен. Эти банкноты были разработаны как временное решение, позволившее сэкономить на изготовлении, но в результате они быстро изнашивались и не имели должной защиты.

Первые банкноты и их особенности

Первые современные банкноты гривны были опубликованы по эскизам украинских художников Василия Лопаты и Бориса Максимова в 1992 году. Они включали даже более крупные номиналы, такие как 50 и 100 гривен, попавших в обращение. Банкноты имели простой дизайн и были сделаны из бумаги без достаточных элементов защиты.

Современный дизайн и защита

Последнее изменение дизайна украинских банкнот произошло в 2015 году. К примеру, банкнота номиналом 10 гривен имеет портрет Ивана Мазепы на лицевой стороне и изображение Успенского собора на обратной. Также современные банкноты содержат новые элементы защиты, такие как водяные знаки и защитные ленты, что делает их более устойчивыми к подделкам.

10 гривен (банкнота 2015 года)

Изображение Ивана Мазепы

Одно из самых заметных изменений в дизайне претерпело само изображение гетмана Мазепы на банкноте номиналом 10 гривен. Портрет Мазепы на современной купюре вызвал дискуссию среди историков. Некоторые из них считают, что первое изображение гетмана было ложным.

10 гривен (банкнота 1992 года)

Простыми словами, его перепутали с преемником – Пилипом Орликом. Исследователь Сергей Павленко утверждает, что большинство известных изображений Мазепы фальшивые, и призывает к просмотру дизайна банкнот в соответствии с новыми историческими исследованиями.

Филипп Орлик

"Современники видели гетмана невысокого роста, худощавого, длиннолицаго, с белыми кудрями на голове, с длинными обвисшими усами, тонкими белыми руками и бородой", — так кратко описывает украинского гетмана черниговский историк.

Братья художники Александр и Сергей Харуки предложили несколько вариантов портретов гетмана Мазепы. Среди них случайно затесался портрет Орлика. Поскольку подлинно неизвестно, как выглядел Мазепа, утвердили Орлика.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему исчезли бороды на княжеских портретах. Историки заметили нелестную тенденцию в изменениях дизайна гривны.