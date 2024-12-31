Влада Маріуполя витрачатиме шалені кошти на охорону житла: про які суми йдеться

У бронежилетах, касках та зі зброєю чатуватимуть охоронці в соціальному житлі для маріупольців

Під завершення року міська влада Маріуполя, міста, що третій рік перебуває в окупації, не припиняє дивувати витратами на сумнівні заходи. Чергові стосуватимуться охорони як офісу у Дніпрі, де наразі працює міський голова Вадим Бойченко та інші чиновники, так і соціального житла, призначеного для пересічних маріупольців. У 2025 році йдеться про майже 10 млн. гривень.

Виконком Маріупольської міської ради, що працює на підконтрольній Україні території, періодично замовляє послуги охорони. Наприклад, у 2023 році тендери проводились чотири рази, але результативними торги були лише двічі, бо ще в одному випадку переможець – Маріупольський міжрайонний відділ управління поліції охорони в Донецькій області – не усунув недоліки в документах, а у другому – не надійшло жодної пропозиції. Та у квітні все пройшло "як по маслу", й можливість освоїти 2 млн. 162 тис. гривень отримав той же самий підрозділ державної охоронної служби. А у листопаді йому додали ще 364,7 тис. гривень.

На 2024 рік виконком вже планував організувати охорону й центрів допомоги підтримки ЯМаріуполь або місць для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Й знову здійснив кілька спроб знайти виконавця такого виду робіт. Але не знайшлось охочих працювати ні за 1 млн. 347 тис. гривень на рік, ні за 898,5 тис. гривень. Цьому, можливо, посприяв розголос та критика витрат бюджетних коштів на статтю, що не є обов'язковою.

Зараз тривають роботи в ще одному гуртожитку у Дніпрі, що стане соціальним житлом

Та на носі новий рік і чергова спроба посадовців провести закупівлю послуг охорони публічної безпеки та порядку. Останнє оголошення з цього приводу на сайті Prozorro опубліковано 23 грудня 2024 року, а почнеться аукціон вже 6 січня 2025 року. На 625,5 тис. гривень тепер вже Департамент по роботі з активами хоче придбати охоронні послуги для офісу, де розміщується виконком Маріупольської міської ради у Дніпрі. З високою ймовірністю ці торги відбудуться за традиційною схемою – з єдиним учасником, тобто без конкуренції.

Крім того, 9 млн. 198 тис. гривень коштуватиме міському бюджету Маріуполя охорона соціальних гуртожитків. Йдеться про 5 об'єктів – по одному у Києві та Чернівцях, і трьох – у Дніпрі. На кожному, відповідно до технічних вимог, опублікованих на сайті Prozorro, має функціонувати цілодобовий пост охорони. Очікується, що нести чергування буде по одному поліцейському Маріупольського міжрайонного відділу управління поліції охорони у повному спорядженні, що передбачає носіння каски та бронежилету, а також із спецзасобами (сльозогінним газом, кайданками й гумовим кийком) та вогнепальною зброєю.

- Логічно було б найняти працівника, що сидів би на вході до гуртожитку, зі звичайної охоронної фірми, якщо вже є така потреба. Оснастити ще ці будівлі тривожною кнопкою, й по всьому, – відзначає в розмові з "Телеграфом" депутат Маріупольської міської ради VII скликання Максим Бородін. – Натомість умови прописані під одну конкретну "контору" – Донецьку поліцію охорони. Це та сама структура, яка забезпечує охорону безпосередньо міського голови Вадима Бойченка з 2015 року. Навіть одні ті самі люди його супроводжують, яких ми бачили на сесіях до початку повномасштабної війни, під час всіх його передвиборчих компанії тощо.

І коли ми порушили публічно питання доцільності витрат на персональну охорону міського голови, то тендери поставили на паузу. А зараз відновили, вже вигадавши схему нібито з охороною гуртожитків. При чому тепер торги оголошує вже й не виконком, а комунальний заклад "Маріупольський міський соціальний гуртожиток", який опікується цим тимчасовим житлом, – говорить депутат.

До речі, у відповіді на запит Бородіна з цього питання посадовці виконкому, дійсно, "технічно" відмежувались від торгів. У листі за підписом одного з заступників міського голови наголошено, що відповідно до ч. 4 ст. 23 Господарського кодексу України "незаконне втручання органів та посадових осіб місцевого самоврядування у господарську діяльність суб'єктів господарювання забороняється". Така позиція виглядає вкрай дивною, адже гуртожитками керує заклад, створений виконкомом Маріупольської ради, а його керівника призначає міський голова. Тож яка ймовірність, що він діє самостійно, не погоджуючи річні закупівлі на мільйони з посадовцями мерії?!

Формально виконком не втручається в роботу комунального закладу, а в реальності?

Крім того, влітку цього року журналісти порталу Сайт Маріуполя 0629.com.ua звертались до міської влади з логічним питанням: навіщо такі посилені заходи безпеки фактично у звичайному житловому будинку? Адже якщо там й станеться якийсь інцидент, то цілком можна буде викликати поліцію, як це відбувається зазвичай. Тоді, до речі, йшлося лише про один з гуртожитків у Дніпрі й суму до 100 тис. гривень, розраховану лише на місяць. Чиновники пояснили, що охорона необхідна, бо роботи з переоблаштування завершились, а заселення ще не відбулось, тож об'єкт до появи мешканців має бути під наглядом. Це виглядає цілком логічним. Але ще з липня цього року в гуртожитку вже живуть маріупольці, та охорону влада знімати не стала, й оголосила про плани організувати її й на інших об'єктах. У мерії наполягають, що дбають перш за все про безпеку людей і збереження комунального майна.

Також депутат Максим Бородін звертався за роз'ясненнями щодо потреби в охороні соціального житла й до партнерів, що допомагають Маріуполю його створювати. А це, нагадаємо, Міжнародна організація з міграції (МОМ). Так от, у відповіді на запит в українському представництві повідомили: в рамках проєкту, що реалізується на базі трьох гуртожитків у Дніпрі, додаткових вимог щодо їх охорони НЕ передбачено. Це листування відбувалось ще у серпні, але, як бачимо, на новий рік тендер проведений й під охорону будуть взяті як три об'єкти соціального житла у Дніпрі, так й ще два у Чернівцях та Києві (в столиці його "запустили" 26 грудня).

Міжнародні партнери не висували вимоги щодо охорони соціального житла

- Певні речі, які робить влада, правильні, теж надання маріупольцям тимчасового житла, робота центрів підтримки ЯМаріуполь, відкриття лікарень з залученням маріупольських лікарів, – говорить Максим. – Але, вибачте, витрачати мільйони на охорону, оренду джипів, коли ми збираємо кошти для підтримки військових, це просто вже за гранню добра і зла. Найгірше, що з моменту окупації нашого міста Бойченко не зміг налагодити діалог з депутатами, й хоча б не у форматі сесій, які не проводяться через відсутність кворуму, а якомусь неофіційному, щоб дало можливість радитися з народними обранцями щодо формування стратегії бюджетних витрат тощо. Але цього не відбувається, тому й маємо таку ситуацію.

"Телеграф" своєю чергою направив запити до виконкому Маріупольської міської ради, щоб дізнатися, чи таки буде охоронятися соціальне житло у наступному році, і чи є необхідність саме в такому форматі охорони.