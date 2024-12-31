Власти Мариуполя будут тратить сумасшедшие средства на охрану жилья: о каких суммах идет речь

В бронежилетах, касках и с оружием будут караулить охранники в социальном жилье для мариупольцев

К концу года городские власти Мариуполя, который третий год находится в оккупации, не прекращают удивлять расходами на сомнительные услуги. Очередные будут касаться охраны как офиса в Днепре, где работает городской голова Вадим Бойченко и другие чиновники, так и социального жилья, предназначенного для рядовых мариупольцев. В 2025 году речь идет о почти 10 млн. гривен.

Исполком Мариупольского городского совета, работающий на территории подконтрольной Украине, периодически заказывает услуги охраны. Например, в 2023 году тендеры проводились четыре раза, но результативными торги были всего дважды, потому что еще в одном случае победитель – Мариупольский межрайонный отдел управления полиции охраны в Донецкой области – не устранил недостатки в документах, а во втором – не поступило ни одного предложения. Но в апреле все прошло "как по маслу", и возможность освоить 2 млн.162 тыс. гривен получило то же подразделение государственной охранной службы. А в ноябре ему добавили еще 364,7 тыс. гривен из бюджета.

На 2024 год исполком уже планировал организовать охрану и центров помощи "ЯМариуполь" или мест для временного размещения внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). И снова чиновники предприняли несколько попыток найти исполнителя такого вида работ. Но не нашлось желающих работать ни за 1 млн. 347 тыс. гривен в год, ни за 898,5 тыс. гривен. Этому, возможно, поспособствовала огласка и критика расходов бюджетных средств на необязательную статью.

Сейчас продолжаются работы в еще одном общежитии в Днепре, которое станет социальным жильем

На носу новый год и очередная попытка должностных лиц провести закупку услуг охраны публичной безопасности и порядка. Последнее объявление по этому поводу на сайте Prozorro опубликовано 23 декабря 2024, а начнется аукцион уже 6 января 2025 года. На 625,5 тыс. гривен Департамент по работе с активами хочет приобрести охранные услуги для офиса, где находится исполком Мариупольского городского совета в Днепре. С высокой вероятностью, эти торги состоятся по традиционной схеме – с единственным участником, то есть без конкуренции.

Кроме того, 9 млн. 198 тыс. гривен обойдется городскому бюджету Мариуполя охрана социальных общежитий. Речь идет о 5 объектах – по одному в Киеве и Черновцах, и трех – в Днепре. На каждом, в соответствии с техническими требованиями, опубликованными на сайте Prozorro, должен функционировать круглосуточный пост охраны. Ожидается, что нести дежурство будет по одному сотруднику Мариупольского межрайонного отдела управления полиции охраны в полном снаряжении, которое предусматривает ношение каски и бронежилета, а также со спецсредствами (слезоточивым газом, наручниками и резиновой дубинкой) и огнестрельным оружием.

- Логично было бы нанять работника из обычной охранной фирмы и посадить его на входе в общежитие, если уже есть такая необходимость. Оснастить еще посты тревожной кнопкой и все, — отмечает в разговоре с "Телеграфом" депутат Мариупольского горсовета VI созыва Максим Бородин. – Вместе этого условия прописаны под одну конкретную "контору" – Донецкую полицию охраны. Это та самая структура, которая обеспечивает охрану непосредственно городского головы Вадима Бойченко с 2015 года. Даже те же люди его сопровождают, которых мы видели на сессиях до начала полномасштабной войны, во время всех его предвыборных кампаний и т.д.

И когда мы затронули вопрос целесообразности расходов на персональную охрану городского головы, то исполком тендеры поставил на паузу. А сейчас возобновили их проведение, уже придумав схему якобы с охраной общежитий. Причем теперь торги объявляет уже и не исполком, а коммунальное учреждение "Мариупольское городское социальное общежитие", которое занимается этим временным жильем, — говорит депутат.

Кстати, в ответе на запрос Бородина по этому вопросу должностные лица исполкома действительно "технически" открестились от торгов. В письме за подписью одного из заместителей городского головы отмечается, что согласно ч. 4 ст. 23 Хозяйственного кодекса Украины "незаконное вмешательство органов и должностных лиц местного самоуправления в хозяйственную деятельность хозяйствующих субъектов запрещается". Такая позиция выглядит крайне странной, ведь общежитиями руководит учреждение, созданное исполкомом Мариупольского совета, а его руководителя назначает городской голова. Так какова вероятность, что он действует самостоятельно, не согласовывая годовые закупки на миллионы с чиновниками мэрии?!

Формально исполком не вмешивается в работу коммунального учреждения, а в реальности?

Кроме того, летом этого года журналисты портала Сайт Мариуполя 0629.com.ua обращались к городским властям с логичным вопросом: зачем такие усиленные меры безопасности фактически в обычном жилом доме? Ведь если там и произойдет какой-то инцидент, вполне можно будет вызвать полицию, как это происходит обычно. Тогда, кстати, речь шла только об одном из общежитий в Днепре и сумме до 100 тыс. гривен, рассчитанную только на месяц. Чиновники объяснили, что охрана необходима, потому что работы по переустройству завершились, а заселение еще не произошло, поэтому объект до появления жителей должен быть под наблюдением. Это выглядит вполне логичным. Но еще с июля этого года в общежитии уже живут мариупольцы, но охрану власти снимать не стали и объявили о планах организовать ее и на других объектах. В мэрии настаивают, что заботятся прежде всего о безопасности людей и сохранении коммунального имущества.

Также депутат Максим Бородин обращался за разъяснениями по поводу необходимости в охране социального жилья к партнерам, которые помогают Мариуполю его создавать. А это, напомним, Международная организация по миграции (МОМ). Так вот, в ответе на запрос в украинском представительстве сообщили: в рамках проекта, реализуемого на базе трех общежитий в Днепре, дополнительные требования по их охране НЕ предусмотрены. Эта переписка проходила еще в августе, но, как видим, на новый год тендер проведен и под охрану будут взяты как три объекта социального жилья в Днепре, так и еще два в Черновцах и Киеве (в столице его "запустили" 26 декабря).

Международные партнеры не выдвигали требования по охране социального жилья

- Некоторые вещи, которые делает власть, правильные, то же предоставление мариупольцам временного жилья, работа центров поддержки "ЯМариуполь", открытие больниц с привлечением мариупольских врачей, — говорит Максим. – Но, извините, тратить миллионы на охрану, аренду джипов, когда мы собираем средства для поддержки военных, это просто за гранью добра и зла. Хуже всего, что с момента оккупации нашего города Бойченко не смог наладить диалог с депутатами, и хотя бы не в формате сессий, которые не проводятся из-за отсутствия кворума, а неофициальном, чтобы дало возможность советоваться с народными избранниками относительно формирования стратегии бюджетных расходов и т.д. Но этого не происходит, потому и имеем такую ситуацию.

"Телеграф" в свою очередь направил запросы в исполком Мариупольского городского совета, чтобы узнать, будет ли охраняться социальное жилье в следующем году, и есть ли необходимость именно в таком формате охраны.