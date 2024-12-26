"Членовози", канцелярка і сувеніри: куди ще тринькає бюджетні кошти мерія Маріуполя

Влада окупованого міста примудрилася ускочити в низку скандалів навколо закупок

Очолюваний Вадимом Бойченком виконком Маріупольської міськради регулярно потрапляє у скандали з бюджетними закупівлями. Які геть необов’язкові товари і послуги купувала влада окупованого росіянами міста?

Сайт "Телеграф" звернув увагу на десяток цікавих кейсів.

Більше про це читайте у публікації: "Блокноти точно необхідні? Як мерія окупованого Маріуполя отримує і витрачає кошти".

Під "завісу" 2024 року стало відомо про плани комунального комерційного підприємства "м.ЄХАБ" придбати 14 тис. брендованих керамічних чашок загальною вартістю 959 тис. гривень. Після розголосу тендер, який виграло львівське ТОВ "Ромус-Поліграф", було скасовано.

Виявилося, що протягом року "м.ЄХАБ" провів на сайті Prozorro 21 тендер на загальну суму в 4 млн гривень. Посадовці вирішили, що є доречним спустити ці гроші на ручки та блокноти, в листопаді на їхнє придбання витратили 410 тис. гривень.

Ще 354 тис. гривень коштувало виготовлення 80 вітражів на підставці (копій фрагментів декоративних композицій зі скла, що прикрашали будівлі Маріуполя або міських пам'яток) та у подарунковій упаковці, тобто вартістю 4 425 грн/штука. І хоча в описі закупівлі вказано, що вона проведена для реалізації заходів центрів з підтримки ВПО, навряд чи ці скляні "витребеньки" передбачені для пересічних відвідувачів.

Ще на 559,5 тис. гривень було придбано дизайнерських листівок, фотопостерів, інформаційних плакатів тощо.

Не забуває виконком Маріупольської міськради й про власний комфорт й безпеку. Наприклад, на початку грудня чиновники замовили нові комплекти шин (5 зимових та 7 літніх) у фірми, що запропонувала вищу ціну — 217,6 тис. гривень, — аніж конкуренти.

Влада Маріуполя переплатила, адже в договорі ціна шини Roadstone Winguard Ice SUV 285/60 R18 116Q складає 8 121,25 грн, а в мережі можна знайти пропозиції дешевші майже на 1,5 тис. гривень за одиницю.

Не економила влада й на оренді авто, передбачивши на це 99 тис. гривень на рік. В договорі зазначені два Toyota Land Cruiser 200 (по шість місяців кожен) — представницькі "членовози", за які власникам з бюджету сплачують 8,3 тис. гривень на місяць. Однак на ринку доступні пропозиції дешевші приблизно на 1 тис. гривень/місяць.

Також у виконкомі не економили на придбанні меблів, зокрема, 17 "крісел керівника" коштували 97,2 тис. гривень або 5 718 грн. за одиницю.

Втім, виконком Маріупольської міськради демонструє, що є й інше цілком зрозуміле й доречне використання коштів. Наприклад, на пів мільйона гривень, на які накупили канцелярки та сувеніри, можна придбати портативні зарядні станції для військових, а ще на 1 млн 84 тис. грн — навушники для захисників тощо.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, скільки платять меру Маріуполя та його заступникам і опублікував документ.