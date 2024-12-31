Радник керівника ОП підбив підсумки 2024 для України у війні та розповів про сподівання на наступний рік

Свято живиться спогадами й надіями – у мирний час. Наприкінці третього року після повномасштабного вторгнення Україна може покладатися лише на чіткі розрахунки. Війна виключно математична. Кількість снарядів, зброї, бойової техніки множиться на коефіцієнти стійкості, організованості, винахідливості.

У 2024 році світ побачив з боку України не лише вперту оборону. Складні наступальні й диверсійні операції в трьох стихіях, військові інновації з розгортанням виробництва, цифровізація поля бою – це дає нам змогу нівелювати чисельну перевагу однієї з найбільших армій на планеті.

У глобальній битві за свободу Україна робить найбільший внесок. Саме українці віддали тисячі життів за безпеку Європи. Саме по наших містах і селах котиться вогняний вал російської агресії. Ми виснажуємо арсенали та людські ресурси кількох диктаторських країн, зменшуючи загрозу для їхніх сусідів.

Тому у 2025-й входимо, бажаючи перемоги – перемоги математики. Сили волі та добра теоретично переважають РФ і всю вісь зла в кожному військовому, технічному, економічному компоненті. У новому році маємо побачити це на практиці…

Джерело: пост Подоляка у Telegram.