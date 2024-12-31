Зеленский поздравил украинцев с Новым годом: появилось видео обращения

Глава государства обратился к жителям страны

Президент Украины Владимир Зеленский обратился с новогодним поздравлением к украинцам. Его выступление началось примерно за двадцать минут до полуночи.

Традиционно, его выступление транслировалось на всех украинских телеканалах, а также в Youtube-канале Офиса президента. Для Украины это уже третий Новый год, который она встречает в условиях военного положения, введенного после начала российского полномасштабного вторжения.

Примечательно и то, что для Зеленского это поздравление уже стало шестым.

Стоит отметить, что Зеленский вместе с женой поздравил украинцев за несколько часов до полуночи. Он отметил, что каждый день 2024 года был добыт украинскими военными и всеми жителями страны, которые продолжают защищать Украину, трудиться на ее благо, помогать и укреплять ее.

Тогда он сказал, что 2025 год станет для Украины годом жизни и свободы.

Как сообщалось ранее, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов говорил, что в 2025 году, для нашей страны будет больше удачи, тогда как России придется принимать сложные решения.