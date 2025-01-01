Зеленський у зверненні сказав два слова російською

Президент звернувся до мешканців тимчасово непідконтрольних територій

Президент України Володимир Зеленський під час новорічного привітання сказав два слова російською мовою. Сказані вони були у контексті ситуації на окупованих територіях.

Виступ президента транслювався на всіх українських каналах. Він зазначив, що Україна боротиметься за кожну людину, яка залишилася в окупації.

Він наголосив, що росіяни роздають там паспорти під дулами автоматів, але українці продовжують чинити опір.

" І я завжди згадую історію про нашого одного українського дідуся, у якого окупанти запитали: "Который час?" І почули відповідь: "Час звалити з нашої землі". Ось що таке воля всередині, яку просто неможливо окупувати", — сказав він.

Зеленський звернувся до мешканців підконтрольних росіянам територій та пообіцяв, що Україна повернеться.

Як повідомлялося раніше, "Телеграф" публікував повний текст новорічного привітання Зеленського. На цей раз його виступ тривав трохи понад 20 хвилин і при цьому він тричі згадував ім’я Путіна.