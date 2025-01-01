Зеленский в обращении сказал два слова на русском

Президент обратился к жителям временно неподконтрольных территорий

Президент Украины Владимир Зеленский во время новогоднего поздравления сказал два слова на русском языке. Произнесены они были в контексте ситуации на оккупированных территориях.

Выступление президента транслировалось на всех украинских каналах. Он отметил, что Украина будет бороться за каждого человека, который остался в оккупации.

При этом он подчеркнул, что россияне продолжают раздавать там паспорта под дулами автоматов, но украинцы продолжают оказывать этому сопротивление.

"И я всегда вспоминаю историю о нашем одном украинском дедушке, у которого оккупанты спросили: "Который час?" И услышали ответ: "Время свалить с нашей земли". Вот что такое воля внутри, которую просто невозможно оккупировать", — сказал он.

Зеленский обратился к жителям подконтрольных россиянам территорий и пообещал, что Украина вернется.

Как сообщалось ранее "Телеграф" публиковал полный текст новогоднего поздравления Зеленского. В этот раз его выступление длилось чуть более 20 минут и при этом он трижды вспоминал имя Путина.