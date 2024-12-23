Мобілізація молоді: чи знизять в Україні призовний вік до 18 років

Європейські та американські партнери пропонують Україні знизити вік призову до 18-20 років

В Україні не планують знижувати мобілізаційний вік до 18 років, попри пропозиції міжнародних партнерів. Президент Володимир Зеленський наголошує на пріоритетності технологічного оснащення армії, а не кількості військовослужбовців.

Українське командування робить ставку на якісну підготовку бійців та сучасні методи ведення війни з використанням дронів, артилерії та систем ППО. Про це пишуть "Факти ICTV".

Європейські та американські партнери з 2022 року пропонують Україні знизити вік призову до 18-20 років. Проте офіційний Київ дотримується чинних норм призовного віку.

За словами омбудсмена Дмитра Лубінця, найефективнішими військовослужбовцями є чоловіки віком 30-45 років. Залучення молодших призовників може негативно вплинути на демографічну ситуацію в країні.

У Верховній Раді наразі відсутні законопроєкти щодо зниження мобілізаційного віку, про що повідомив народний депутат Федір Веніславський. Він також спростував інформацію про можливу примусову мобілізацію жінок.

Українські командири підтверджують нестачу особового складу в підрозділах. Водночас вони підкреслюють важливість належного вишколу мобілізованих військових.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, чи можна отримати відстрочку від мобілізації, якщо є штраф від ТЦК. За законом це можливо, проте на ділі можуть виникнути складнощі.