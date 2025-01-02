"От 18 до 70 лет": полковник сказал, кому нужно вступать в ряды ВСУ

Россияне знают, что украинским военным не хватает личного состава, и пользуются этим

Украинским военным на фронте крайне не хватает личного состава на оборонных позициях. Бывший командующий аэромобильными войсками в 2005 году, полковник Иван Якубец считает необходимым, чтобы все от 18 до 70 лет, кто способен держать оружие, шли в ряды Вооруженных сил.

Такое мнение он выразил в эфире "КИЕВ24". Якубец подчеркнул, что россияне понимают проблему нехватки людей с украинской стороны, и пользуются этим, продвигаясь по всем направлениям, где нет плотной городской застройки.

"В полях они сейчас очень активно действуют и имеют некоторые успехи. Потому они обходят Покровск и пытаются запереть большое кольцо над Кураховым. Мы оттуда будем бежать. Потом с юга и запада обойдут Покровск и главный удар нанесут с тех плацдармов в районе Купянска", — говорит Якубец.

Затем, по его словам, враг пойдет на Изюм Харьковской области, хоть там и стоит оборона.

Якубец считает, что несмотря на разговоры о возможном замораживании конфликта, Россия от своих планов не отказалась и будет продолжать наступление, так как имеет определенные успехи на фронте. В связи с этим, по его мнению, украинцы от 18 до 70 лет должны вступить в ряды Вооруженных сил Украины, чтобы отбиться от врага.

"Необходимо, чтобы все от 18 до 70 лет, кто способен держать оружие, шли в ряды Вооруженных сил. Нужно мобилизовать всех, создавать новые пехотные подразделения, которые будут готовы зарываться в землю и сдерживать врага", — отметил Якубец.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине не планируют снижать мобилизационный возраст до 18 лет, несмотря на предложения международных партнеров.