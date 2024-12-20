В Україні все ж можуть почати мобілізовувати 18-річних: експерт назвав терміни

Є вагома причина на це

Уже напочатку наступного 2025 року в Україні цілком можуть знизити мобілізаційний вік до 18-20 років, який наразі становить від 25 років.

Про це повідомив радник комітету Верховної Ради (ВР) з питань економічного розвитку Назарій Волянський в етері Вечір.LIVE. За його словами, основна причина — вимога європейських та американських партнерів.

Волянський наголошує, що з 2022 року усі західні партнери закликають Україну знизити мобілізаційний вік, і навіть, попри заяви президента Володимира Зеленського, це може статись. Адже союзники цілком можуть поставити вимоги.

"Я думаю, в перших місяцях січень-лютий-березень буде ухвалено таке рішення. Зниження мобілізаційного віку неодноразово вимагали США та Європа. Ми змушені будемо на це піти", — каже радника комітету.

Він пояснює, що навіть США задля досягнення цього можуть маніпулювати і тиснуту на Україну зброєю. Тобто або знижається мобілізаційний вік і підтримка є, або він залишається від 25 років і зброї менше.

Водночас Волянський додав, що це його думка і вона сформована з огляду на те, що відбувається навколо. Про відповідні рішення у Раді чи Офісі президента наразі не йдеться.

"На думку американських генералів, того ж Бена Ходжеса, який керував армією США, воювати мають молоді, а не люди старше 35 років. Ще з 2022 року у штатах наполягають на зниженні мобілізаційного віку. Україна може піти на це, спочатку, наприклад, зробити його від 20 років, подивитись на реакцію світу і українців. А тоді вже вирішувати далі", — каже радник комітету ВР.

Раніше "Телеграф" розповідав, як молодь активніше залучатимуть до війська, поки зниження мобілізаційного віку офіційно не розглядається.