Проєкт вже на столі? Чи правда, що Рада планує знизити мобілізаційний вік до 18 років

Нібито військові частини готуються до прибуття новобранців

Представник 17 Полтавської бригади Сергій Лунич заявив, що проєкт закону про зниження мобілізаційного віку з 25 до 18 років нібито вже лежить у Верховній Раді. За його словами, бригада готується до великого поповнення.

Про це написало інтернет-видання "Полтавщина". Зі слів Сергія Лунича, більшість новобранців, які приєднаються до бригади, — це хлопці приблизно 20 років.

Також він розповів, що військові частини нібито вже отримали завдання підготуватися до прибуття нових мобілізованих, аби "ті, не гаючи часу, приступили до бойових тренувань".

Водночас пресслужба 17 Бригади Національної гвардії України спростувала інформацію, що поширюється у ЗМІ, стосовно представника бригади Сергія Лунича. У повідомленні зазначено, що Лунич не є членом командування бригади та не має повноважень коментувати законопроєкти чи зміни до них.

Відповідно до заяви пресслужби, посадові обов'язки Лунича не передбачають доступу до інформації про законодавчі ініціативи чи їхній статус. Ба більше, він не має можливості прогнозувати схвалення будь-яких законопроєктів.

Представники бригади закликали ЗМІ утриматися від поширення цієї неправдивої інформації, оскільки вона не відповідає дійсності.

У Комітеті Верховної Ради з питань нацбезпеки та розвідки заявили, що жодних законопроєктів щодо зниження мобілізаційного віку з 25 до 18 років "ні у Верховній Раді, ні в профільному Комітеті — не було і немає". Також у повідомлені підкреслили, що інформація, поширена ЗМІ, є не правдою.

Також народний депутат України Олексій Гончаренко спростував інформацію про законопроєкт про мобілізацію з 18 років.

"Ніякого законопроєкту про зниження мобілізаційного віку немає в Раді", — підкресли він.

Зазначимо, що видання, яке опублікувало інформацію зі слів Лунича, видалило новину.

Видалена публікація

Нагадуємо, що у Верховній Раді наразі відсутні законопроєкти щодо зниження мобілізаційного віку, про що повідомив народний депутат Федір Веніславський. Він також спростував інформацію про можливу примусову мобілізацію жінок.

Українські командири підтверджують нестачу особового складу в підрозділах. Водночас вони підкреслюють важливість належного вишколу мобілізованих військових.

Раніше "Телеграф" писав, у яких областях та чому мобілізують найбільше. У ТЦК розповіли, що чоловіків до 45 років переважно направляють до штурмових підрозділів.