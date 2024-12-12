Зниження мобілізаційного віку не буде, але... Як молодь активніше залучатимуть до війська

Розглядається запуск мотиваційних контрактів в бойові бригади для 18-25-річних

В Україні не планують знижувати мобілізаційний вік до 18 років, як до того закликають у США. Проте розглядають інші механізми, які можуть залучити молодь до захисту держави.

Про це та інші проблеми мобілізації та шляхи їх вирішення читайте в статті "Телеграфа": Час простих рішень минув. Що робити з мобілізацією, щоб не прийти до капітуляції

Джерело "Телеграфу" в оточенні головнокомандувача Олександра Сирського розповіло, що розглядається запровадження річних контрактів на службу у бойових бригадах для осіб від 18 до 25 років. Вони передбачатимуть низку мотиваційних бонусів.

"Ми хочемо запустити мотиваційні річні контракти саме в бойові бригади для осіб від 18 до 25 років. Такі добровольці отримають першу виплату в розмірі півмільйона гривень. Додатково вони отримають різні пільги – доступні кредити, безоплатне навчання, більша тривалість відпусток тощо", — розповів співрозмовник.

Передбачається, що після закінчення контракту, якщо вони не захочуть продовжити службу, такі добровольці зможуть бути призвані до армії не раніше, як по досягненню 25-річного віку. За інформацією "Телеграфу", цим питанням та відповідними змінами до законодавства зараз опікується заступник міністра оборони Іван Гаврилюк. Проте у Міноборони у відповідь на запит "Телеграфу" відмовились розкривати деталі цієї ініціативи.

Як розповідав "Телеграф", українська віцепрем’єрка з євроінтеграції Ольга Стефанішина пояснила, чому Україна відмовляється знижувати мобілізаційний вік. Це питання підіймалося на її зустрічах з топпосадовцями Європейського союзу.