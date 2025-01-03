Зеленська висловилася про можливий другий президентський термін чоловіка. Її риторика дуже змінилася

Сам президент ще не визначився

Перша леді України Олена Зеленська прокоментувала можливу участь свого чоловіка у президентських виборах. Вона наголосила, що підтримає вибір Зеленського.

Про це Зеленська заявила у спільному з главою держави в інтерв'ю, яке транслювалося в ефірі телемарафону. За словами першої леді, "популярне це рішення чи ні в нашій сім'ї" – це вже "друге питання".

"Мені здається, другий раз це вже не так страшно, як перший. Тому звичайно, я б не хотіла прожити в цьому емоційному стані все життя – це виснажливий період, найскладніший. І звісно, найстрашніший період був, коли почалася війна", — зазначила вона.

Зеленська заявила, що її чоловік все ще не ухвалив рішення, чи збирається він йти на другий термін. За її словами, зараз увага президента зосереджена на інших питаннях.

"З цього боку я міркую так: якщо почалися вибори, це означає, що війна, загалом, гаряча фаза закінчилася, і це вже позитивний знак. І там будь-який вибір я підтримаю", — підкреслила вона.

Як відомо, на виборах у 2019 році Зеленський обіцяв, що балотується тільки на один президентський термін. Тоді ж його дружина заявляла, що була категорично проти участі чоловіка у виборах глави держави.

"Я була відверто, агресивно проти початку цього проєкт. Тому що він дуже важкий – навіть не проєкт, інший напрямок у житті. Але мене, напевно, намагалися берегти. І найбільш ранні плани, коли все це обговорювалося з колегами, близькими соратниками – не можу сказати, що від мене це приховували, але оберігали від зайвої інформації, щоб я завчасно не нервувала", – сказала вона в інтерв'ю у березні 2019 року.

Нагадаємо, заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик розповідав "Телеграфу" про те, що для підготовки до виборів потрібен щонайменше рік. Однак фінансування з цією метою не виділяють з 2022 року.