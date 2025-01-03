"Для мене це не у фокусі": Зеленський сказав, коли будуть вибори та чи піде він на другий термін

Законодавство суворо забороняє проводити вибори під час війни

Вибори в Україні не можуть відбуватися під час війни та воєнного стану, це стосується будь-яких виборів, як президентських, так і парламентських. Для того, щоб провести вибори під час війни, доведеться змінювати Конституцію. Робити цього ніхто не буде, тож доведеться чекати кінця бойових дій.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю, яке він дав Національному телемарафону. Він нагадав, що зараз про проведення в Україні виборів постійно говорять тільки в Росії, оскільки там намагаються просувати наратив про "нелегітимність" президента України.

Президент також зазначив, що його позиція з цього питання відома: необхідно завершити війну та отримати дієві гарантії безпеки від партнерів. Після того, як воєнний стан закінчиться, чекати роки до виборів потрібно не буде – їх проведуть якнайшвидше.

"Згідно з нашою Конституцією, вибори президента та парламенту можуть відбуватися не під час війни. Під час воєнного стану виборів не може бути. Або нам треба змінювати законодавство, але під час воєнного стану цього не може бути… Якщо нам вдасться і ми зможемо отримати завершення гарячої фази війни в сильній позиції для України цього року, якщо ми це зможемо зробити, у нас залишиться сильна армія, сильний пакет зброї, гарантії безпеки, після цього можна думати, щоб не було воєнного стану в Україні. А якщо не буде воєнного стану, то в принципі далі парламент підтримає ту чи іншу дату виборів", – пообіцяв він.

При цьому перша леді України Олена Зеленська зізналася, що її чоловік все ще не ухвалив рішення, чи збирається він брати участь у президентських виборах та йти на другий термін. Зараз його увага зосереджена на інших питаннях, а вона підтримає будь-яке його рішення – хоча дуже не хоче прожити "в такому емоційно-фізичному стані" все життя.

"Мені здається, що я як дружина повинна підтримувати будь-яке рішення. Популярне воно буде в нашій родині чи не популярне — це вже друге питання. Мені здається, вдруге не так страшно, як вперше… З цього боку я міркую так: якщо починаються вибори, значить гаряча фаза війни закінчилася, це вже позитивний знак, і там мені вже байдуже. Там будь-який вибір я підтримаю і буду радіти, мабуть", – сказала вона.

Зеленський зі свого боку підкреслив, що не обговорює це питання з дружиною та сам про нього не роздумує. Зараз фокус на іншому: виграти війну, повернути в країну мир та спокій, це пріоритет.

"Я не знаю, я не знаю, як закінчиться війна. Якщо я зроблю більше, ніж я можу, то, напевно, тоді я буду дивитися на це більш позитивно. Тільки так я можу відповісти. Для мене це не у фокусі сьогодні, це не мета для мене сьогодні", – зазначив він.

Як повідомлялося раніше, заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик розповідав "Телеграфу" про те, що для підготовки до виборів потрібен щонайменше рік. Однак фінансування з цією метою не виділяють з 2022 року.

Україна тим часом розглядає можливість впровадження електронного голосування для проведення післявоєнних виборів. Для цього вона вивчає існуючі європейські моделі.