"Жодних переговорів не буде". У Зеленського зробили гучну заяву щодо перемир'я з РФ

Розмови про переговори зараз — ілюзія

Україна не піде на переговори з Росією про припинення війни, поки агресор не заплатить за все. Навіть прихід до влади у США Дональда Трампа не змінить цю позицію.

Про це розповів радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк, пише BBC.За його словами, зараз багато балачок про переговори, але це ілюзія.

"Жодних переговорів не може бути, адже Росія не заплатила достатню ціну за розв’язання війни", — наголосив Подоляк.

На думку радника голови ОП, Росія має зрозуміти, що як тільки вона почне агресію, вона отримає значну кількість ударів у відповідь. А за свою агресію Кремль має заплатити.

У матеріалі BBC йдеться про величезні втрати з 2022 року, а саме, загинув майже мільйон людей. До того ж Київ цілком може програти, втративши підтримку партнерів.

"Яка може бути альтернатива? Альтернативи сьогодні немає", – каже Подоляк.

Він додає, що "папірці", як-от Будапештський меморандум 1994 року (про пострадянські кордони України) або Мінські угоди 2014-15 років (які мали на меті покласти край війні на Донбасі), нічого не варті без додаткової загрози військового стримування. Тобто Україна вкотре наголошує на гарантіях безпеки під час укладення миру.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Росія хоче закінчити війну у 2025 році до особливої дати.