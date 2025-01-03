Зеленская высказалась о возможном втором президентском сроке мужа. Ее риторика очень изменилась

Сам президент еще не определился

Первая леди Украины Елена Зеленская прокомментировала возможное участие своего мужа в президентских выборах. Она подчеркнула, что поддержит выбор Зеленского.

Об этом Зеленская заявила в совместном с главой государства в интервью, транслировавшемся в эфире телемарафона. По словам первой леди, "популярно это решение или нет у нашей семьи" – это уже "второй вопрос".

"Мне кажется, второй раз это уже не так страшно, как первый. Поэтому, конечно, я бы не хотела прожить в этом эмоциональном состоянии всю жизнь – это изнурительный период, самый сложный. И, конечно, самый страшный период был, когда началась война", — отметила она.

Зеленская заявила, что ее муж все еще не принял решения, собирается ли он идти на второй срок. По ее словам, сейчас внимание президента сосредоточено на других вопросах.

"С этой стороны я размышляю так: если начались выборы, это значит, что война, в общем-то, горячая фаза закончилась, и это уже положительный знак. И там любой выбор я поддержу", — подчеркнула она.

Как известно, на выборах в 2019 году Зеленский обещал, что баллотируется только на один президентский срок. Тогда же его супруга заявляла, что была категорически против участия мужа в выборах главы государства.

"Я была откровенно, агрессивно против начала этого проекта. Потому что он очень тяжелый – даже не проект, другое направление в жизни. Но меня, наверное, пытались беречь. И самые ранние планы, когда все это обсуждалось с коллегами, близкими соратниками – не могу сказать, что от меня это скрывали, но оберегали от лишней информации, чтобы я раньше времени не нервничала", – сказала она в интервью в марте 2019 года.

Напомним, заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик рассказывал "Телеграфу" о том, что для подготовки к выборам нужен минимум год. Однако финансирование в этих целях не выделяют с 2022 года.