Обовʼязкова ВЛК до 5 лютого: кому, коли та як її проходити? Юристка відповіла на всі запитання

Як часто військовозобов'язані українці повинні проходити ВЛК, та що буде, якщо не вкластися в терміни

Зміни в нормативних актах щодо питань проходження військової служби в Україні викликали чимало запитань через неоднозначність деяких положень цих актів. Одна з категорій таких питань стосується проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).

Наприклад, прийнятий у травні 2024 року закон 3621-IX передбачає, що "громадяни України, які були визнані обмежено придатними до військової служби до набрання чинності цим Законом, протягом дев’яти місяців з дня набрання чинності цим Законом підлягають повторному медичному огляду з метою визначення придатності до військової служби".

По суті це означає, що усі, хто раніше мав статус "обмежено придатний" повинен до 5 лютого 2025 року перепройти ВЛК. Але якщо з дійсними військовослужбовцями процес, за даними начальника Центральної ВЛК ЗСУ, практично завершено, то з цивільними громадянами він загальмував з огляду на завантаженість військово-лікарських комісій. Відтак виникає питання: які правові наслідки можливі для тих раніше обмежено придатних, хто не встигне вкластися у згаданий термін? Чи варто їм чекати виклику від ТЦК та СП, чи самим потурбуватися, аби отримати направлення на ВЛК?

Є проблеми і з визначенням періодичності проходження ВЛК різними категоріями військовозобов’язаних. Наразі прийнято вважати, що за умови воєнного стану усі такі українці мають проходити ВЛК раз на рік. Але чи є це чітко визначеним обов’язком? Чи повинні військовозобов’язані самі ініціювати щорічне проходження комісії, чи, знову ж таки, чекати направлення від ТЦК та СП? І що буде, якщо не пройти вчасно військово-лікарську комісію?

Усі ці питання "Телеграф" поставив Наталі Опольській - докторці юридичних наук, доценту, керівниці "Адвокатського бюро Наталі Опольської".

Докторка юридичних наук, керівниця адвокатського бюро Наталя Опольська

— Пані Наталю, законодавством визначено, що до 5 лютого 2025 року ті військовозобов’язані українці, які раніше мали статус "обмежено придатний", підлягають повторному медичному огляду ВЛК. Скажіть, будь ласка, оце формулювання "підлягають повторному огляду" — чи означає воно, згідно з останніми законодавчими змінами, обов’язок громадянина самому звернутися до ТЦК по відповідне направлення?

- Правила військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, що містяться у Додатку 2 до Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів регулюють обов’язок таких осіб прибувати за викликом районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, відповідних підрозділів розвідувальних органів у строки, зазначені в отриманих ними документах (мобілізаційних розпорядженнях, повістках, розпорядженнях) зокрема задля проходження медичного огляду.

Крім того, підпункт 4 пункту 1 зазначає, що призовники, військовозобов’язані та резервісти повинні проходити медичний огляд та лікування в закладах охорони здоров’я згідно з рішеннями комісій з питань взяття на військовий облік, направлення для проходження базової військової служби або військово-лікарських комісій районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, закладів охорони здоров’я СБУ, а у розвідувальних органах — за рішенням керівників відповідних підрозділів або військово-лікарської комісії розвідувальних органів.

З аналізу даних норм можна зробити висновок, що відповідні органи мають надати особі направлення та/або повістку з метою забезпечення належного проходження ВЛК.

У законодавстві передбачено, що військовозобов’язані, які були визнані обмежено придатними до військової служби, підлягають повторному медичному огляду з метою визначення придатності до військової служби.

Тобто, діюче законодавство створює обов’язок для військовозобов’язаного — пройти ВЛК, для ТЦК та СП — направити на ВЛК та для комісії ВЛК — провести медогляд.

У Правилах військового обліку передбачено, що призовники, військовозобов’язані та резервісти повинні прибути за викликом до ТЦК та СП у строки, зазначені в мобілізаційних розпорядженнях, повістках, розпорядженнях для проходження медичного огляду.

Чинним законодавством не передбачено, що військовозобов’язаний має проявляти ініціативу з проходження медичного огляду, а навпаки вказано, що це обов’язок ТЦК та СП направити на ВЛК.

Однак, порушення немає тільки за умови, що ТЦК та СП не направляв обмежено придатного військовозобов’язаного на ВЛК, а військовозобов’язаний в свою чергу виконав всі вимоги законодавства щодо оновлення своїх даних.

- Який, так би мовити, формальний "медичний" статус матиме військовозобов’язаний, який раніше був визнаний обмежено придатним, та не встиг перепройти ВЛК до 5 лютого? Тобто, чи буде він вважатися умовно "здоровим" із всіма наслідками, які з цього випливатимуть?

- Він не буде визнаватися автоматично придатним до військової служби чи навпаки. Його статус залишиться як військовозобов’язаного, який був визнаний обмежено придатними до військової служби і який підлягає повторному медичному огляду з метою визначення придатності до військової служби.

- Чи буде порушенням законодавства, якщо військовозобов’язаний, який раніше був визнаний обмежено придатним, не встиг перепройти ВЛК до 5 лютого? І які правові наслідки для нього матиме така ситуація? Давайте розберемо обидва випадки: перший — коли військовозобов’язаний отримав від ТЦК та СП направлення на проходження ВЛК, другий – коли, відповідно, такого направлення не було.

- У випадку наявності повістки/направлення на військово-лікарську комісію у військовозобов’язаного є обов’язок з’явитися, як з метою уточнення даних, до прикладу, так і за для проходження військово-лікарської комісії. Невиконання такого обов’язку є порушенням правил військового обліку. Відповідальність за неявку – адміністративна, врегульована ст. ст. 210, 210-1 КУпАП та передбачає штраф в розмірі від 17 000 гривень.

Якщо ж військовозобов’язаного не було направлено на ВЛК відповідною повісткою та/або направленням, виписаними у встановленому законом порядку уповноваженим працівником ТЦК та СП, особу не може бути притягнуто до адміністративної відповідальності.

Закон України №3621-IX від 21.03.2024р. "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист", передбачено, що громадяни України, які були визнані обмежено придатними до військової служби, протягом дев’яти місяців з дня набрання чинності цим Законом підлягають повторному медичному огляду з метою визначення придатності до військової служби. Таке визначення не передбачає обов’язку військовозобов’язаного ініціювати проходження військово-лікарської комісії й не звільняє від обов’язку ТЦК та СП направити особу на ВЛК.

Спрогнозувати дії ТЦК та СП у цьому випадку ми наразі не можемо, однак, спробу притягнути до відповідальності особу у випадку "b" можна буде оскаржити, як в досудовому, так і в судовому порядку.

- Розглянемо ситуацію, коли військовозобов’язаний, який раніше був визнаний обмежено придатним, пройшов ВЛК не до 5 лютого, а умовно – 20 лютого. Чи може це мати для нього правові наслідки, і які?

- Відповідь на це питання полягає у наявності повістки/направлення, а також дати такого направлення. Якщо вимогу щодо строку прибуття по повістці виконано, підстави для штрафу відсутні.

Очевидно, що за умови наявності повістки та/або направлення на ВЛК, припустимо на 20 лютого, військовозобов’язаний з’явиться на медичний огляд, в такому випадку свій обов’язок він виконає.

Однак, у разі наявності повістки, наприклад, на 1 лютого, а особа з’явиться після 10 лютого, такого військовозобов’язаного, ймовірно, буде притягнуто до адміністративної відповідальності. Оскарження протоколу про адміністративне правопорушення буде можливим лише за наявності поважних причин неявки в строки.

Поважними причинами неприбуття громадянина у строк, визначений у повістці визнаються: перешкода стихійного характеру, хвороба громадянина, воєнні дії на відповідній території та їх наслідки або інші обставини, які позбавили його можливості особисто прибути у визначені пункт і строк; смерть його близького родича (батьків, дружини (чоловіка), дитини, рідних брата, сестри, діда, баби) або близького родича його дружини (чоловіка).

- Чи варто, на Вашу, як юриста, думку військовозобов’язаному, який раніше був визнаний обмежено придатним, за відсутності направлення від ТЦК та СП самому ініціювати проходження ВЛК, аби уникнути можливих наслідків?

- Як вже було зазначено, ТЦК та СП зобов’язані направити військовозобов’язаного на ВЛК.

У кожному окремому випадку, потрібно приймати рішення зважаючи на інтереси військовозобов’язаного, беручи до уваги його стан здоров’я, наявність чи відсутність хвороб і їх відповідність оновленому розкладу хвороб.

Якщо у військовозобов’язаного наявною є хвороба, яка потребує додаткового обстеження, направлення до спеціалістів або додаткового лікування, однозначно в його інтересах підготуватися до проходження ВЛК, ініціювати звернення за направленням на ВЛК до ТЦК та СП. З практичного досвіду, можу сказати, що інколи повістку/ направлення на ВЛК доводиться просто виборювати у ТЦК та СП, через численні звернення і адвокатські запити.

Рішення чи ініціювати проходження комісії має прийматися з врахуванням інтересів військовозобов’язаного у кожному конкретному випадку.

- Розглянемо зворотній бік справи. Які правові наслідки для працівників ТЦК та СП може мати невчасне направлення (ненаправлення) військовозобов’язаних, який раніше був визнаний обмежено придатним, на ВЛК?

- Наразі питання щодо організації роботи ТЦК та СП по направленню військовозобов’язаних, які раніше були визнані обмежено придатними, на ВЛК — в процесі вдосконалення. Йде мова про те, що буде розроблено порядок, і військовозобов’язані зможуть отримати електронне направлення на ВЛК через Резерв+. За відсутності розробленого комплексного, узагальненого порядку направлення на ВЛК усіх обмежено придатних, підстави для притягнення працівників ТЦК та СП до відповідальності також відсутні.

- Наразі нормативні документи, якими регулюються питання проходження ВЛК, містять декілька не зовсім зрозумілих широкому загалу моментів щодо питань періодичності проходження ВЛК. Зокрема, якщо брати чинний 402 наказ Міноборони від 2008 року (яким затверджено Положення про ВЛК) та постанову КМУ 560/2024, то вони передбачають, що ТЦК та СП, схоже, мають повне право направляти військовозобов’язаних на ВЛК мінімум щорічно.

Чи не могли б ви прояснити це питання. Але, напевно, варто буде торкнутися не лише військовозобов’язаних, але й інших категорій. Почнімо, наприклад, з призовників, тобто, умовно – осіб до 25 років без військової кафедри. Чи повинні вони взагалі проходити ВЛК, і якщо так, то коли?

- Особи, які підлягають проходженню ВЛК, зазначені у пункті 1.4. розділу ІІ Наказу МОУ №402 від 14.08.2008р. (далі – Наказ). Зокрема до таких осіб віднесено і призовників, які визнані комісіями з питань взяття на військовий облік, непридатними до військової служби, та під час направлення для проходження базової військової служби.

Процес проходження ВЛК такими особами встановлено в главі ІІ розділу ІІ Наказу, де зазначено, що під час дії правового режиму воєнного стану медичний огляд призовників, допризовників проводиться з урахуванням положень пунктів 8, 18 Порядку реалізації експериментального проекту з автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 серпня 2024 року № 932.

- Друга категорія – особи, які змінюють статус з призовника на військовозобов’язаного, тобто, умовно, або ті, хто досяг віку 25 років, або, наприклад, закінчив військову кафедру. Чи є проходження ВЛК у даному випадку обов’язковим? І чи варто такій особі самій потурбуватися про отримання висновку ВЛК чи рішення повинен прийняти ТЦК та СП?

- Згідно ст. 14 ЗУ "Про військовий обов'язок і військову службу" взяття громадян України на військовий облік призовників проводиться з метою визначення наявних людських ресурсів, ступеня їх придатності до військової служби, встановлення освітнього рівня, здобутої спеціальності або професії, рівня фізичної підготовки, вивчення особистих якостей.

Для взяття на військовий облік у відповідних районних (міських) центрах комплектування та соціальної підтримки утворюються комісії з питань взяття на військовий облік, в склад яких зокрема включено лікаря, який організовує роботу медичних працівників з медичного огляду громадян України, які підлягають взяттю на військовий облік.

На районні (міські) комісії з питань взяття на військовий облік покладається направлення для медичного огляду до комісії з питань направлення для проходження базової військової служби Автономної Республіки Крим, обласних, Київської або Севастопольської міської комісій громадян України, яких визнано непридатними до військової служби за станом здоров’я, та таких, що виявили незгоду з результатами медичного огляду.

Відповідальність за неявку за викликом ТЦК та СП для призовників ідентична з відповідальністю військовозобов’язаних.

В період зміни статусу з призовника на військовозобов’язаного, особа зокрема здобуває вищу освіту, яка має вагомий вплив при встановленні військово-облікової спеціальності. Оскільки особа знімається з обліку призовників та відбувається процес взяття на облік військовозобов’язаних, військово-лікарська комісія є однією з складових цієї процедури. Тобто, при постановці на облік як призовників, так і військовозобов’язаних, на ТЦК та СП покладається обов’язок направлення таких осіб на ВЛК з метою встановлення придатності до військової служби.

Однак, зауважую, що проходження медичного огляду не є обов’язковою процедурою для призовників. Згідно Постанови КМУ від 16 серпня 2024 р. № 932, чоловіки віком від 16 до 25 років можуть стати на облік призовників автоматично – без проходження військово-лікарської комісії за допомогою взаємодії між державними електронними інформаційними ресурсами.

- Найбільше питань виникає щодо періодичності проходження огляду тими, хто наразі має статус військовозобов’язаного. Як часто такі особи мають проходити огляд ВЛК? Нерідко можна зустріти твердження, що військовозобов’язані повинні проходити огляд ВЛК раз на рік. Чи означає це "повинні" — імперативний обов’язок пройти ВЛК щонайменше раз на рік? І чи загрожує їм відповідальність за непроходження вчасно комісії?

— Відповідно до П.3.1. Наказу № 402 від 14.08.2008 медичний огляд військовозобов’язаних проводиться за рішенням керівників ТЦК та СП. Контроль за направленням та проходженням військовозобов’язаними медичного огляду ВЛК покладається на керівника відповідного ТЦК та СП. П. 3.2 передбачає, що повторний медичний огляд військовозобов’язаних проводиться один раз на 5 років.

Однак П. 69 Постанови КМУ №560 від 16.05.2024 передбачає, що у разі проходження резервістами та військовозобов’язаними медичного огляду під час мобілізації та/або воєнного стану строк дії довідки з висновком щодо придатності до військової служби становить один рік. Тобто, в процесі мобілізації та в період дії воєнного стану, довідка ВЛК вважається чинною протягом одного року.

Аналізуючи ці норми, можна дійти висновку, що медичний статус військовозобов’язаного, який визначається довідкою ВЛК про придатність до військової служби є дійсним протягом одного року. Однак обов’язок проходити ВЛК кореспондується з обов’язком ТЦК та СП направити особу на проходження ВЛК і без відомостей про направлення такої особи на ВЛК притягнути до адміністративної відповідальності військовозобов’язаного за неактуальні дані ВЛК не видається можливим.

- Чи передбачають згадані Вами вище пункти наказу Міноборони і постанови КМУ право ТЦК та СП зобов’язати пройти ВЛК військовозобов’язаного, коли ТЦК вважає за необхідне? Якщо так — з якою періодичністю? Які правові наслідки можуть чекати військовозобов’язаного, який, умовно, проходив ВЛК 2 роки тому та відмовився його пройти після отримання офіційного направлення з боку ТЦК?

- Як було вказано раніше, строк дії довідки ВЛК – 1 рік. Отже, якщо особа востаннє проходила ВЛК два роки тому, та відмовилась від направлення, або ж не з’явилась відповідно до його вимог, це є порушенням мобілізаційного законодавства. За такі дії передбачена адміністративна відповідальність, а саме штраф в розмірі від 17 000 грн.

Направляти на ВЛК ТЦК та СП мають право не частіше одного разу на рік в умовах воєнного стану.

- Давайте розглянемо ситуацію, коли військовозобов’язаний прибув до ТЦК уточнити свої дані, але медичний огляд проходив, умовно кажучи, понад 5 років тому. Чи повинен він обов’язково пройти ВЛК? Чи буде порушенням непроходження ВЛК у даному випаду?

- Мобілізаційне законодавство передбачає ряд обов’язків громадян України, які перебувають на військовому обліку, зокрема, особисто повідомити ТЦК та СП про будь-які зміни у своїх персональних даних.

Законом України "Про військовий обов’язок і військову службу" передбачено, що сам призовник, військовозобов’язаний або резервіст, особисто повинен протягом 7 днів повідомити ТЦК та СП, якщо в нього відбулися зміни: сімейного стану, місця проживання (перебування), номерів зв’язку, адреси електронної пошти, освіти, місця роботи, посади, стану здоров’я (у тому числі встановлення інвалідності або зміна групи інвалідності).

Якщо військовозобов’язаний не повідомить ТЦК та СП у семиденний строк про зміни, є підстави до притягнення до адміністративної відповідальності за ст. 210 КУпАП. Під час воєнного стану йдеться про штраф у розмірі від 17 000 до 25 500 грн.

Особа не притягується до адміністративної відповідальності, якщо ТЦК та СП можуть отримати персональні дані призовника, військовозобов’язаного, резервіста шляхом електронної взаємодії з іншими інформаційними системами, реєстрами.

ЗУ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку" врегульовано, що військовозобов’язані протягом 60 днів з дня набрання чинності указом Президента України про оголошення мобілізації, затвердженим Верховною Радою України, зобов’язані уточнити свої облікові дані через центри надання адміністративних послуг або електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста, або у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки за місцем свого перебування або знаходження. Тобто, особа повинна була оновити протягом 60 днів саме персональні дані.

Згідно статті 2 ЗУ "Про захист персональних даних" персональні дані — відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Крім того, в прикінцевих та перехідних положеннях зазначено, що громадяни України, які перебувають на військовому обліку, зобов’язані протягом 60 днів з дня набрання чинності цим Законом уточнити адресу проживання, номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти (за наявності електронної пошти) та інші персональні дані.

Отже, в даній ситуації знову ж таки виникає обов’язок ТЦК направити військовозобов’язаного на ВЛК (за умови недійсного висновку ВЛК), а особи – з’явитися відповідно до вимог повістки та/або направлення.

- Ще одна категорія осіб – ті, хто мають відстрочку від мобілізації. Чи має право ТЦК та СП зобов’язати їх пройти ВЛК, та якщо так — з якою періодичністю?

- Пункт 63 Постанови від 16 травня 2024 р. № 560 передбачає, що військовозобов’язані, які звернулися до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки з заявою про надання відстрочки, до прийняття рішення відповідною комісією не направляються для проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби.

У разі ухвалення комісією рішення про відмову у наданні відстрочки, військовозобов’язаний, який підлягає призову на військову службу під час мобілізації, направляється на медичний огляд для визначення придатності до військової служби.

Військовозобов’язані, у яких строк дії відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не завершився, на медичний огляд не направляються, крім випадків, коли військовозобов’язані приймаються на військову службу за контрактом.

Отже, у випадку, коли військовозобов’язаний звертається із заявою про надання відстрочки, або якщо строк дії відстрочки не завершився, на медичний огляд такі військовозобов’язані не направляються.

Однак, в даному випадку варто також пам’ятати про строк чинності довідки ВЛК (один рік) під час воєнного стану.

- Щодо визнаних тимчасово непридатними до військової служби. Якщо військовозобов’язаний протягом останнього часу (нехай, умовно, у листопаді 2024) був визнаний ВЛК тимчасово непридатним до військової служби з переглядом через рік. Хто повинен бути ініціатором перепроходження ВЛК у листопаді 2025 року? Чи може така особа самостійно ініціювати перепроходження ВЛК, не чекаючи направлення від ТЦК?

- У переважній більшості подібних випадків, на крайньому медогляді при визначені тимчасової непридатності або повторного медичного огляду, військовозобов’язаному виписується повістка із зазначенням дати та часу прибуття до ТЦК та СП. Питання ініціювання перепроходження ВЛК знову ж таки є рішенням самого військовозобов’язаного.

— Ще одне дотичне питання — після правок у законодавстві непридатні військовослужбовці тепер виключаються з військового обліку. Уточніть – це стосується лише визнаних саме "непридатними", чи і "тимчасово непридатних"?

— Наказом МОУ №686 від 14.10.2024р. змінено перелік змісту постанов та виключено формулювання "непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку". Отже, по завершенню проведення медичного огляду постанова виноситиметься з урахуванням змін, зазначених у підпункті "б" пункту 20.3 глави 20 розділу II Наказу МОУ №402 від 14.08.2008р.

Однак, статтею 32 ЗУ "Про військовий обов’язок та військову службу" врегульовано виключення з військового обліку і переведення у відставку військовозобов'язаних, які досягли граничного віку перебування в запасі, а також визнані військово-лікарськими комісіями непридатними для військової служби. Крім того, пункт 3 частини 6 статті 37 цього ж Закону встановлює, що виключенню з військового обліку у відповідних районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (військовозобов’язаних та резервістів Служби безпеки України — у Центральному управлінні або регіональних органах Служби безпеки України, військовозобов’язаних та резервістів розвідувальних органів України — у відповідному підрозділі розвідувальних органів України) підлягають громадяни України, які визнані непридатними до військової служби.

У випадку суперечності норм підзаконного акта нормам Закону необхідно застосовувати норми закону, оскільки він має вищу юридичну силу, яка полягає у тому, що всі підзаконні нормативно-правові акти приймаються на основі законів та за своїм змістом не повинні їм суперечити.

Абзац 3 пункту 23.4 глави 23 розділу II Наказу МОУ №402 від 14.08.2008р. зазначає, що після проведення медичного огляду ВЛК виносить постанови:

а) придатний до військової служби;

б) тимчасово непридатний до військової служби. Потребує лікування (динамічного спостереження) на термін до ______ (указати дату);

в) підлягає направленню на додаткове медичне обстеження та повторний медичний огляд;

г) непридатний до військової служби.

Тобто, щодо виключення з військового обліку осіб, визнаних тимчасово непридатними, в Законі мова не йде, оскільки це окрема категорія винесених постанов.