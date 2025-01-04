Обновление данных в ТЦК: юрист объяснила, почему важно делать это вовремя

Мобилизационное законодательство налагает на граждан ряд обязанностей

Если военнообязанный гражданин Украины долго не посещал терцентр комплектования и соцподдержки (ТЦК) для обновления персональных данных, то ему грозит серьезное админвзыскание. Кроме того, он должен будет пройти осмотр военно-врачебной комиссии.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказала Наталья Опольская — доктор юридических наук, руководитель "Адвокатского бюро Натальи Опольской". Она объяснила, какие штрафы "светят" таким гражданам.

Больше читайте на публикации на сайте "Телеграф": "Обязательная ВВК до 5 февраля: кому, когда и как ее проходить? Юрист ответила на все вопросы".

Юрист объяснила, что мобилизационное законодательство предусматривает ряд обязанностей граждан, состоящих на воиском учете, в частности лично сообщить ТЦК о любых изменениях в своих персональных данных.

— Законом "О воинской обязанности и военной службе" предусмотрено, что сам призывник, военнообязанный или резервист лично должен в течение 7 дней уведомить ТЦК, если у него произошли изменения: семейного положения, места жительства (пребывания), номеров связи, адреса электронной почты, образования, места работы, должности, состояния здоровья (в том числе установление инвалидности или изменение группы инвалидности), — говорит адвокат.

По ее словам, если военнообязанный не уведомит ТЦК в семидневный срок об изменениях, есть основания для привлечения к админответственности по ст. 210 КУоАП. Во время военного положения это штраф от 17 000 до 25 500 грн.

— Лицо не привлекается к ответственности, если ТЦК может получить персональные данные призывника, военнообязанного резервиста путем электронного взаимодействия с другими информационными системами, реестрами, — говорит Наталья Опольская.

Законом "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета" урегулировано, что военнообязанные в течение 60 дней со дня вступления в силу указа президента об объявлении мобилизации, утвержденного Верховной Радой, обязаны уточнить свои учетные данные через ЦНАПы или электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста или в ТЦК по месту своего пребывания или нахождения, объясняет юрист

Согласно статье 2 ЗУ "О защите персональных данных" персональные данные — сведения или совокупность сведений о физическом лице, которое идентифицировано или может быть конкретно идентифицировано.

— Кроме того, в заключительных и переходных положениях указано, что стоящие на военном учете граждане Украины обязаны в течение 60 дней со дня вступления в силу этого закона уточнить адрес проживания, номера средств связи, адреса электронной почты (при наличии электронной почты почты и другие персональные данные, — говорит юрист.

Следовательно, в данной ситуации опять же возникает обязанность ТЦК направить военнообязанного на ВВК (при условии недействительного заключения ВВК), а лица – явиться в соответствии с требованиями повестки и/или направления, — подытожила Наталья Опольская.

Напомним, ранее адвокат объяснила "Телеграфу", нужно ли проходить ВВК при изменении статуса призывника на военнообязанного.