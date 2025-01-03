"Обмежено придатний" не прийшов на повторну ВЛК. Юристка пояснила, яке покарання йому загрожує

Ситуацію регулює Закон про забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соцзахист

Якщо обмежено придатний до військової служби громадянин не пройшов повторний огляд ВЛК до 5 лютого 2025 року, це буде вважатися порушенням законодавства лише у разі отримання ним відповідної повістки та/або направлення терцентру комплектування (ТЦК) і соцпідтримки.

Про це в коментарі "Телеграфу" розповіла Наталія Опольська — доктор юридичних наук, керівниця "Адвокатського бюро Наталі Опольської". Вона пояснила, які правові наслідки для нього матиме така ситуація.

Більше читайте на публікації на сайті "Телеграф": "Обовʼязкова ВЛК до 5 лютого: кому, коли та як її проходити? Юристка відповіла на всі запитання".

— У випадку наявності повістки/направлення на військово-лікарську комісію (ВЛК) у військовозобов’язаного є обов’язок з’явитися, як з метою уточнення даних, до прикладу, так і задля проходження військово-лікарської комісії. Невиконання такого обов’язку є порушенням правил військового обліку. Відповідальність за неявку – адміністративна, врегульована ст. ст. 210, 210-1 КУпАП та передбачає штраф в розмірі від 17 000 гривень, — каже юристка.

За її словами, якщо військовозобов’язаного не було направлено на ВЛК відповідною повісткою та/або направленням, виписаними у встановленому законом порядку уповноваженим працівником ТЦК, особу не можна притягти до адмінвідповідальності.

— Законом України №3621-IX від 21.03.2024р. "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист" передбачено, що громадяни України, які були визнані обмежено придатними до військової служби, протягом дев’яти місяців з дня набрання чинності цим Законом підлягають повторному медичному огляду з метою визначення придатності до військової служби. Таке визначення не передбачає обов’язку військовозобов’язаного ініціювати проходження військово-лікарської комісії й не звільняє від обов’язку ТЦК направити особу на ВЛК, — наголошує адвокатка.

Однак вона застерігає, що спрогнозувати дії ТЦК у цьому випадку не можна, однак, спробу притягнути до відповідальності особу у випадку "b" можна буде оскаржити в досудовому і судовому порядку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" пояснював, коли обмежено придатного можна вважати ухилянтом, якщо він не пройшов повторну ВЛК.