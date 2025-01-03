Повторна ВЛК для "обмежено придатних". Коли українця можуть вважати ухилянтом

Військовозобов’язані мають прибути за викликом у ТЦК у строки, вказані в повістках

Українське законодавство зобов’язує військовозобов’язаних громадян, хто має статус "обмежено придатний", пройти повторний медогляд ВЛК до 5 лютого 2025 року, однак терцентри комплектування та соцпідтримки (ТЦК) зобов’язані самі направити таких громадян на військово-лікарську комісію. І лише у разі недотримання законодавства щодо оновлення своїх даних громадянин може вважатися таким, що ухиляється від виконання свого обов’язку.

Про це в коментарі "Телеграфу" розповіла Наталія Опольська — доктор юридичних наук, керівниця "Адвокатського бюро Наталі Опольської". Вона пояснила порядок направлення на ВЛК.

Більше читайте на публікації на сайті "Телеграф": "Обовʼязкова ВЛК до 5 лютого: кому, коли та як її проходити? Юристка відповіла на всі запитання".

За словами юристки, Правила військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів регулюють обов’язок таких осіб прибувати за викликом районних (міських) ТЦК, органів СБУ, відповідних підрозділів розвідорганів у строки, зазначені в отриманих ними документах (мобілізаційних розпорядженнях, повістках, розпорядженнях) зокрема задля проходження медичного огляду.

— Підпункт 4 пункту 1 зазначає, що призовники, військовозобов’язані та резервісти повинні проходити медичний огляд та лікування в закладах охорони здоров’я згідно з рішеннями комісій з питань взяття на військовий облік, направлення для проходження базової військової служби або військово-лікарських комісій районних (міських) ТЦК, закладів охорони здоров’я СБУ, а у розвідувальних органах — за рішенням керівників відповідних підрозділів або військово-лікарської комісії розвідувальних органів, — каже Наталія Опольська.

З аналізу даних норм можна зробити висновок, що відповідні органи мають надати особі направлення та/або повістку з метою забезпечення належного проходження ВЛК, наголошує адвокатка.

— У законодавстві передбачено, що військовозобов’язані, визнані обмежено придатними до військової служби, підлягають повторному медичному огляду з метою визначення придатності до військової служби. Тобто, діюче законодавство створює обов’язок для військовозобов’язаного — пройти ВЛК, для ТЦК та СП — направити на ВЛК, і для комісії ВЛК — провести медогляд, — каже керівниця адвокатського бюро.

Вона нагадує, що Правила військового обліку передбачають: призовники, військовозобов’язані та резервісти мають прибути за викликом до ТЦК у строки, зазначені в мобілізаційних розпорядженнях, повістках, розпорядженнях для проходження медичного огляду.

— Чинним законодавством не передбачено, що військовозобов’язаний має проявляти ініціативу з проходження медичного огляду, а навпаки вказано, що це обов’язок ТЦК та СП направити на ВЛК.

Однак, порушення нема тільки за умови, що ТЦК та СП не направляв обмежено придатного військовозобов’язаного на ВЛК, а військовозобов’язаний — виконав усі вимоги законодавства щодо оновлення своїх даних, — підсумувала Наталія Опольська.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що під час воєнного стану висновок ВЛК діє один рік. Якщо людина тимчасово непридатна до служби через хворобу, її можуть повторно оглянути через 2-6 місяців.