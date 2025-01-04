У вас тече єврейська кров, якщо прізвище звучить так: перевірте своє

Близько 30% прізвищ сучасних євреїв походять від географічних назв

Майже усі українські прізвища мають різноманітне походження, деякі утворились від ремесла предків чи їх особистих рис, а були і ті, які давали євреям. Адже на правобережній частині України єврейське населення становило значну частку жителів міст.

Про це пише мовознавець Юліан Редько у своїй книзі "Сучасні українські прізвища". Ці родові імена здебільшого взяли свій початок від прізвиськ, які євреї отримували, коли жили в Україні.

Українські прізвища з єврейським корінням:

Атлас;

Габінет;

Зельман;

Бухер;

Верхер;

Маргулес;

Нішт;

Ребман;

Рубін;

Шабас;

Шайгець, Шайгіц.

Водночас ізраїльський філолог, лінгвіст та культуролог Вольф Москович наголошує, що приблизно 30% прізвищ сучасних євреїв походять від географічних назв Німеччини, Чехії, Польщі, України, Молдови, Білорусії та Литви.

Зауважимо, що з 16 століття євреї почали інтенсивно мігрувати до України. Але перші родові імена почали з’являтися приблизно з 19 століття і нерідко походили від назв міст в Україні.

"Іванкін, Ванніков – від містечка Іваньки поряд з Уманню (Маньківщина, – ред.). Заводівкер – від села Завадівка під Черкасами (Корсунщина, – ред.). Македонські походять із села Македони поблизу Канева (Миронівський район Київщини – ред.), а зовсім не з Македонії", – наголосив Вольф Москович.

Раніше "Телеграф" розповідав про українські прізвища, які в давнину давали кошатникам.