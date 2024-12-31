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Ваші пращури були дуже хитрими людьми, якщо прізвище звучить так: перевірте сво

Автор
Андрій Мулько
Дата публікації
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Автор
Такі люди вміли досягти свого Новина оновлена 31 грудня 2024, 18:52
Такі люди вміли досягти свого. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Ці прізвища збереглися досі

Українські прізвища можуть багато розповісти про своїх носіїв. Зокрема, вони часто говорять про характер людей, які їх отримували.

Про це у своїй роботі "Сучасні українські прізвища" пише мовознавець Юліан Редько. Він зібрав прізвища, які давали хитрим людям.

Дослідник зазначив, що у минулому люди одразу розуміли, хто обирав нечесний шлях, щоб досягти своєї мети. Такі люди вміли використовувати лестощі та улесливість, щоб отримати перевагу над своїми опонентами.

Нерідко таких людей порівнювали з лисицями. Недаремно ж у казках їх описували саме як хитрих. Якщо ваш першопредок був улесливим та схильним до лукавства, то на це вкажуть наступні прізвища:

  • Хитрий;
  • Хитра;
  • Хитрень;
  • Хитреня;
  • Лисиця;
  • Лизун;
  • Лизунець;
  • Шахрай;
  • Шуя;
  • Прокоза.

Нагадаємо, доброта, щирість та здатність допомагати іншим – риси, які українці завжди особливо цінували. Саме тому добрим, миролюбним людям, які не тримають зла і допомагали ближнім, давали відповідні прізвища.

Раніше "Телеграф" розповідав про родові імена, які отримували злі та сварливі українці у давнину.

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#Історія #Прізвища #Походження