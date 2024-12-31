Ваші пращури були дуже хитрими людьми, якщо прізвище звучить так: перевірте сво

Ці прізвища збереглися досі

Українські прізвища можуть багато розповісти про своїх носіїв. Зокрема, вони часто говорять про характер людей, які їх отримували.

Про це у своїй роботі "Сучасні українські прізвища" пише мовознавець Юліан Редько. Він зібрав прізвища, які давали хитрим людям.

Дослідник зазначив, що у минулому люди одразу розуміли, хто обирав нечесний шлях, щоб досягти своєї мети. Такі люди вміли використовувати лестощі та улесливість, щоб отримати перевагу над своїми опонентами.

Нерідко таких людей порівнювали з лисицями. Недаремно ж у казках їх описували саме як хитрих. Якщо ваш першопредок був улесливим та схильним до лукавства, то на це вкажуть наступні прізвища:

Хитрий;

Хитра;

Хитрень;

Хитреня;

Лисиця;

Лизун;

Лизунець;

Шахрай;

Шуя;

Прокоза.

Нагадаємо, доброта, щирість та здатність допомагати іншим – риси, які українці завжди особливо цінували. Саме тому добрим, миролюбним людям, які не тримають зла і допомагали ближнім, давали відповідні прізвища.

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