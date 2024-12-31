Ваші пращури були дуже хитрими людьми, якщо прізвище звучить так: перевірте сво
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Ці прізвища збереглися досі
Українські прізвища можуть багато розповісти про своїх носіїв. Зокрема, вони часто говорять про характер людей, які їх отримували.
Про це у своїй роботі "Сучасні українські прізвища" пише мовознавець Юліан Редько. Він зібрав прізвища, які давали хитрим людям.
Дослідник зазначив, що у минулому люди одразу розуміли, хто обирав нечесний шлях, щоб досягти своєї мети. Такі люди вміли використовувати лестощі та улесливість, щоб отримати перевагу над своїми опонентами.
Нерідко таких людей порівнювали з лисицями. Недаремно ж у казках їх описували саме як хитрих. Якщо ваш першопредок був улесливим та схильним до лукавства, то на це вкажуть наступні прізвища:
- Хитрий;
- Хитра;
- Хитрень;
- Хитреня;
- Лисиця;
- Лизун;
- Лизунець;
- Шахрай;
- Шуя;
- Прокоза.
Нагадаємо, доброта, щирість та здатність допомагати іншим – риси, які українці завжди особливо цінували. Саме тому добрим, миролюбним людям, які не тримають зла і допомагали ближнім, давали відповідні прізвища.
Раніше "Телеграф" розповідав про родові імена, які отримували злі та сварливі українці у давнину.