Рус

Ці прізвища знаходяться під загрозою зникнення: перевірте своє

Автор
Євген Устименко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Деякі українці носять рідкісні прізвища
Деякі українці носять рідкісні прізвища. Фото Колаж "Телеграфу"

Мовник назвав прізвища, які можуть зникнути

Українська мова зберегла чимало прізвищ, проте частина з них сьогодні перебуває під загрозою зникнення.

Про них розповів мовознавець Юліан Редько у своїй науковій роботі "Сучасні українські прізвища". Він досліджував прізвища, які були утворені морфологічним способом, а також мали форму родового відмінка однини та множини.

Ці прізвища мають характерні суфікси "-ат" або "-ят". До них належать прізвища:

  • Конят;
  • Максимчат;
  • Миков'ят;
  • Процев'ят;
  • Романчат;
  • Стар'ят;
  • Хведченят;
  • Щурат.

Розглянемо це з прикладу чотирьох прізвищ. У цьому допоможе суспільство українських родоводів "Рідні".

Конят

Прізвище Конят зустрічається у Львові. Зараз у місті мешкають лише три особи з цим прізвищем: найпопулярніші імена — Іван та Наталя.

Процев'ят

Носії цього прізвища живуть у Львові та Львівській області, Києві та Луганській області. Зараз налічується 38 осіб із цим прізвищем. Найпопулярніші імена – Іван та Ольга.

Стар'ят

В Україні живуть шестеро людей із цим прізвищем. Ці люди проживають у Чернігівській, Волинській та Луганській областях. Популярні імена: Анатолій та Марія.

Щурат

Носіїв цього прізвища в Україні також налічується шість осіб. Вони мешкають в Одесі та Слов’янську Донецької області. Популярні імена: Григорій та Раїса.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про прізвища з атмосферою зими. Відомо, скільки українців можуть похвалитися такими.

Теги:
#Українська мова #Прізвища #Український мовознавець #Юліан Редько