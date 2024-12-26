Ці прізвища знаходяться під загрозою зникнення: перевірте своє
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Мовник назвав прізвища, які можуть зникнути
Українська мова зберегла чимало прізвищ, проте частина з них сьогодні перебуває під загрозою зникнення.
Про них розповів мовознавець Юліан Редько у своїй науковій роботі "Сучасні українські прізвища". Він досліджував прізвища, які були утворені морфологічним способом, а також мали форму родового відмінка однини та множини.
Ці прізвища мають характерні суфікси "-ат" або "-ят". До них належать прізвища:
- Конят;
- Максимчат;
- Миков'ят;
- Процев'ят;
- Романчат;
- Стар'ят;
- Хведченят;
- Щурат.
Розглянемо це з прикладу чотирьох прізвищ. У цьому допоможе суспільство українських родоводів "Рідні".
Конят
Прізвище Конят зустрічається у Львові. Зараз у місті мешкають лише три особи з цим прізвищем: найпопулярніші імена — Іван та Наталя.
Процев'ят
Носії цього прізвища живуть у Львові та Львівській області, Києві та Луганській області. Зараз налічується 38 осіб із цим прізвищем. Найпопулярніші імена – Іван та Ольга.
Стар'ят
В Україні живуть шестеро людей із цим прізвищем. Ці люди проживають у Чернігівській, Волинській та Луганській областях. Популярні імена: Анатолій та Марія.
Щурат
Носіїв цього прізвища в Україні також налічується шість осіб. Вони мешкають в Одесі та Слов’янську Донецької області. Популярні імена: Григорій та Раїса.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про прізвища з атмосферою зими. Відомо, скільки українців можуть похвалитися такими.