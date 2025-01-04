У вас течет еврейская кровь, если фамилия звучит так: проверьте свою

Около 30% фамилий современных евреев произошли от географических названий

Почти все украинские фамилии имеют разное происхождение, некоторые образовались от ремесла предков или их личных черт, а были и те, которые давали евреям. Ведь на правобережной части Украины еврейское население составляло значительную часть жителей городов.

Об этом пишет языковед Юлиан Редько в своей книге "Современные украинские фамилии". Эти родовые имена в большинстве своем взяли начало от прозвищ, которые евреи получали, когда жили в Украине.

Украинские фамилии с еврейскими корнями:

Атлас;

Габінет;

Зельман;

Бухер;

Верхер;

Маргулес;

Нішт;

Ребман;

Рубін;

Шабас;

Шайгець, Шайгіц.

В то же время, израильский филолог, лингвист и культуролог Вольф Москович отмечает, что примерно 30% фамилий современных евреев произошли от географических названий Германии, Чехии, Польши, Украины, Молдовы, Белоруссии и Литвы.

Заметим, что с 16 века евреи начали интенсивно мигрировать в Украину. Но первые родовые имена начали появляться примерно с 19 века и нередко происходили от названий городов в Украине.

"Іванкін, Ванніков – от городка Иваньки рядом с Уманью (Маньковщина, – ред.). Заводівкер – от села Завадівка под Черкассами (Корсунщина, – ред.). Македонські происходят из села Македоны близ Канева (Мироновский район Киевщины – ред.), а вовсе не из Македонии", – подчеркнул Вольф Москович.

Ранее "Телеграф" рассказывал об украинских фамилиях, которые в древности давали кошатникам.