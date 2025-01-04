У вас течет еврейская кровь, если фамилия звучит так: проверьте свою
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Около 30% фамилий современных евреев произошли от географических названий
Почти все украинские фамилии имеют разное происхождение, некоторые образовались от ремесла предков или их личных черт, а были и те, которые давали евреям. Ведь на правобережной части Украины еврейское население составляло значительную часть жителей городов.
Об этом пишет языковед Юлиан Редько в своей книге "Современные украинские фамилии". Эти родовые имена в большинстве своем взяли начало от прозвищ, которые евреи получали, когда жили в Украине.
Украинские фамилии с еврейскими корнями:
- Атлас;
- Габінет;
- Зельман;
- Бухер;
- Верхер;
- Маргулес;
- Нішт;
- Ребман;
- Рубін;
- Шабас;
- Шайгець, Шайгіц.
В то же время, израильский филолог, лингвист и культуролог Вольф Москович отмечает, что примерно 30% фамилий современных евреев произошли от географических названий Германии, Чехии, Польши, Украины, Молдовы, Белоруссии и Литвы.
Заметим, что с 16 века евреи начали интенсивно мигрировать в Украину. Но первые родовые имена начали появляться примерно с 19 века и нередко происходили от названий городов в Украине.
"Іванкін, Ванніков – от городка Иваньки рядом с Уманью (Маньковщина, – ред.). Заводівкер – от села Завадівка под Черкассами (Корсунщина, – ред.). Македонські происходят из села Македоны близ Канева (Мироновский район Киевщины – ред.), а вовсе не из Македонии", – подчеркнул Вольф Москович.
Ранее "Телеграф" рассказывал об украинских фамилиях, которые в древности давали кошатникам.