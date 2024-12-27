Прізвища, які ведуть до рідного краю: що відомо про походження таких родових імен

Топонімічні прізвища походять від місця проживання чи походження людини

В українській мові є чимало прізвищ, які мають унікальне походження. Деякі з них можуть розповісти про те, де та чи інша людина народилася, або звідки походить її рід.

Про це повідомляє суспільство українських родоводів "Рідні". Йдеться про такі прізвища, як Березовський, Вишневецький, Уманець та Черемис.

Ці прізвища відрізняються за назвами населених пунктів, об’єктів на місцевості, назвою невеликих населених пунктів, а також природними зонами та річками України.

Березовський

Сьогодні в Україні проживає 3916 людей із цим прізвищем. Найчастіше носії прізвища Березовський зустрічаються у Галичині, проте місцями компактного проживання є такі міста, як Київ, Одеса, Вінниця, Дніпро, Харків.

Вишневецький

Кількість носіїв цього прізвища в Україні становить 585 осіб. Найчастіше це прізвище зустрічається на півдні, проте його носії живуть і на заході України. У Кременецькому районі Тернопільської області розташоване селище Вишнівець — звідти починається рід князів Вишневецьких.

Місцями компактного проживання носіїв прізвища Вишневецький є Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Харків, Запоріжжя.

Уманець

В Україні проживає 3665 осіб із цим прізвищем. Це прізвище, ймовірно, походить від назви міста Умань Черкаської області. Найчастіше вона зустрічається на Наддніпрянщині: носії цього прізвища компактно проживають у Києві, Харкові, Вінниці та Одесі.

Черемис

Сьогодні в Україні живе 149 осіб з прізвищем Черемис. Це прізвище також часто зустрічається на Наддніпрянщині. Місцями компактного проживання носіїв цього прізвища є Запоріжжя, Хотин, Золотоноша та Черкаси.

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