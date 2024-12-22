Ці 11 прізвищ в Україні давали лише кошатникам (список)

Носії цих прізвищ відрізнялися котячим характером та любов’ю до чотирилапих

Напевно, ні для кого не секрет, що кожне українське прізвище колись було звичайним прізвиськом, яке давали за якісь особливі прикмети чи риси характеру. Так, за одним прізвищем вже можна дізнатися щось цікаве про ваших предків. Наприклад, деякі прізвища раніше могли давати тим, хто дуже любив котів або мав котячі риси поведінки.

"Телеграф" проаналізував реєстри та з’ясував, скільки таких українців зареєстровано на сьогодні.

Ми змогли виділити 11 прізвищ, пов’язаних із сімейством котячих:

Котенко . Таке прізвище мають 8596 осіб в Україні, при цьому більшість із них живуть у Києві, Харкові та Сумах.

. Таке прізвище мають 8596 осіб в Україні, при цьому більшість із них живуть у Києві, Харкові та Сумах. Котик. Це прізвище носять 4863 українці, і найбільше воно популярне у Києві, Львові та Чернівцях.

Кіт . В Україні є 4332 особи з цим прізвищем, найчастіше воно зустрічається у Львові, Києві та Тернополі.

. В Україні є 4332 особи з цим прізвищем, найчастіше воно зустрічається у Львові, Києві та Тернополі. Левко . Хоча, як правило, це прізвище асоціюється з мужністю і відвагою, його могли також давати і тим, хто любив рудих котів. Його носять 2219 українців і особливо поширене воно у Львівській та Закарпатській областях.

. Хоча, як правило, це прізвище асоціюється з мужністю і відвагою, його могли також давати і тим, хто любив рудих котів. Його носять 2219 українців і особливо поширене воно у Львівській та Закарпатській областях. Котович . Носіями цього прізвища є 1685 осіб, найчастіше воно зустрічається в Одесі, Львові та Татарбунарах.

. Носіями цього прізвища є 1685 осіб, найчастіше воно зустрічається в Одесі, Львові та Татарбунарах. Киця. 325 українців носять таке прізвище, особливо популярне воно у Херсонській та Волинській областях.

Кітченко . В Україні є 311 осіб із таким прізвищем.

. В Україні є 311 осіб із таким прізвищем. Мурко, Мурка . Ці прізвища носить близько 300 українців, найчастіше їх можна зустріти у Запоріжжі та Сумській області.

. Ці прізвища носить близько 300 українців, найчастіше їх можна зустріти у Запоріжжі та Сумській області. Кицька, Котовий. Це досить рідкісні прізвища, їх зараз носить в Україні лише 53 та 38 осіб відповідно.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які українські прізвища мають справжній дух Різдва та Нового року.