Такі прізвища давали темним і світлим магам в Україні: знайдіть у списку своє
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У сучасній Україні живе досить мало їхніх носіїв
У більшості українських прізвищ зашифрована інформація про їх перших носіїв. Деякі свідчать про те, що ваші предки були красивими або дуже розумними. Інші ж вказують на те, що перший носій прізвища мав надприродні здібності.
"Телеграф", ґрунтуючись на роботі дослідника Юліана Редько "Сучасні українські прізвища", розповідає про такі незвичайні родові імена. Цікаво, що багато з них не надто поширені на території сучасної України.
Прізвища наших предків формувалися за різними ознаками: починаючи від назв професій та закінчуючи визначними особистими якостями. Окрему групу становлять прізвища людей, яким приписували надприродні здібності.
Такі люди могли пророкувати майбутнє, розповідати про минуле оточуючих і навіть зцілювати від хвороб.
Прізвища, що вказують на наявність "світлої" надприродної сили
В українській традиції особливою повагою користувалися люди з даром передбачення. Такі родові імена свідчили про особливий статус сім’ї та віру односельців у надприродні здібності їхніх предків.
Їхні нащадки отримували такі промовисті прізвища:
- Віщенко – 15 носіїв;
- Пророк – 441 носій;
- Віщий – 1 носій;
- Віщанський – 28 носіїв;
- Бачинський – 2149 носіїв;
- Віщун – 59 носіїв;
- Віщак – 328 носіїв;
- Пророчук – 124 носії.
Прізвища, що вказують на наявність "темної" надприродної сили
Людей, що були пов'язані з чорним чаклунством і "темними" обрядами, боялися і намагалися обходити стороною. Містичні події залишили слід у прізвищах таких українців.
До таких родових імен відносяться:
- Шаманенко – 5 носіїв;
- Місюра – 2842 носії;
- Відьма – 23 носії;
- Шаман – 177 носіїв;
- Місяць – 507 носіїв;
- Міськів – 456 носіїв;
- Відьмук – 37 носіїв.
Нагадаємо, доброта, щирість та здатність допомагати іншим – риси, які українці завжди особливо цінували. Саме тому добрим, миролюбним людям, які не тримають зла і допомагали ближнім, давали відповідні прізвища.
Раніше "Телеграф" розповідав про родові імена, які отримували злі та сварливі українці у давнину.