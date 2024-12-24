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Такі прізвища давали темним і світлим магам в Україні: знайдіть у списку своє

Автор
Ганна Нестерова
Дата публікації
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Автор
Ворожіння на картах Новина оновлена 24 грудня 2024, 17:54
Ворожіння на картах. Фото Колаж "Телеграфу"

У сучасній Україні живе досить мало їхніх носіїв

У більшості українських прізвищ зашифрована інформація про їх перших носіїв. Деякі свідчать про те, що ваші предки були красивими або дуже розумними. Інші ж вказують на те, що перший носій прізвища мав надприродні здібності.

"Телеграф", ґрунтуючись на роботі дослідника Юліана Редько "Сучасні українські прізвища", розповідає про такі незвичайні родові імена. Цікаво, що багато з них не надто поширені на території сучасної України.

Прізвища наших предків формувалися за різними ознаками: починаючи від назв професій та закінчуючи визначними особистими якостями. Окрему групу становлять прізвища людей, яким приписували надприродні здібності.

Такі люди могли пророкувати майбутнє, розповідати про минуле оточуючих і навіть зцілювати від хвороб.

Прізвища, що вказують на наявність "світлої" надприродної сили

В українській традиції особливою повагою користувалися люди з даром передбачення. Такі родові імена свідчили про особливий статус сім’ї та віру односельців у надприродні здібності їхніх предків.

Їхні нащадки отримували такі промовисті прізвища:

  • Віщенко – 15 носіїв;
  • Пророк – 441 носій;
  • Віщий – 1 носій;
  • Віщанський – 28 носіїв;
  • Бачинський – 2149 носіїв;
  • Віщун – 59 носіїв;
  • Віщак – 328 носіїв;
  • Пророчук – 124 носії.

Прізвища, що вказують на наявність "темної" надприродної сили

Людей, що були пов'язані з чорним чаклунством і "темними" обрядами, боялися і намагалися обходити стороною. Містичні події залишили слід у прізвищах таких українців.

До таких родових імен відносяться:

  • Шаманенко – 5 носіїв;
  • Місюра – 2842 носії;
  • Відьма – 23 носії;
  • Шаман – 177 носіїв;
  • Місяць – 507 носіїв;
  • Міськів – 456 носіїв;
  • Відьмук – 37 носіїв.

Нагадаємо, доброта, щирість та здатність допомагати іншим – риси, які українці завжди особливо цінували. Саме тому добрим, миролюбним людям, які не тримають зла і допомагали ближнім, давали відповідні прізвища.

Раніше "Телеграф" розповідав про родові імена, які отримували злі та сварливі українці у давнину.

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#Україна #Історія #Прізвища #Значення прізвища