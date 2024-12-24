Такі прізвища давали темним і світлим магам в Україні: знайдіть у списку своє

У сучасній Україні живе досить мало їхніх носіїв

У більшості українських прізвищ зашифрована інформація про їх перших носіїв. Деякі свідчать про те, що ваші предки були красивими або дуже розумними. Інші ж вказують на те, що перший носій прізвища мав надприродні здібності.

"Телеграф", ґрунтуючись на роботі дослідника Юліана Редько "Сучасні українські прізвища", розповідає про такі незвичайні родові імена. Цікаво, що багато з них не надто поширені на території сучасної України.

Прізвища наших предків формувалися за різними ознаками: починаючи від назв професій та закінчуючи визначними особистими якостями. Окрему групу становлять прізвища людей, яким приписували надприродні здібності.

Такі люди могли пророкувати майбутнє, розповідати про минуле оточуючих і навіть зцілювати від хвороб.

Прізвища, що вказують на наявність "світлої" надприродної сили

В українській традиції особливою повагою користувалися люди з даром передбачення. Такі родові імена свідчили про особливий статус сім’ї та віру односельців у надприродні здібності їхніх предків.

Їхні нащадки отримували такі промовисті прізвища:

Віщенко – 15 носіїв;

Пророк – 441 носій;

Віщий – 1 носій;

Віщанський – 28 носіїв;

Бачинський – 2149 носіїв;

Віщун – 59 носіїв;

Віщак – 328 носіїв;

Пророчук – 124 носії.

Прізвища, що вказують на наявність "темної" надприродної сили

Людей, що були пов'язані з чорним чаклунством і "темними" обрядами, боялися і намагалися обходити стороною. Містичні події залишили слід у прізвищах таких українців.

До таких родових імен відносяться:

Шаманенко – 5 носіїв;

Місюра – 2842 носії;

Відьма – 23 носії;

Шаман – 177 носіїв;

Місяць – 507 носіїв;

Міськів – 456 носіїв;

Відьмук – 37 носіїв.

Нагадаємо, доброта, щирість та здатність допомагати іншим – риси, які українці завжди особливо цінували. Саме тому добрим, миролюбним людям, які не тримають зла і допомагали ближнім, давали відповідні прізвища.

Раніше "Телеграф" розповідав про родові імена, які отримували злі та сварливі українці у давнину.