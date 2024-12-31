Існують не один десяток років: найунікальніші прізвища в Україні

Дані прізвища є унікальними і сягають корінням у часи козацтва

Серед українських прізвищ зустрічаються рідкісні та давні — вони були відомі ще з часів Запорізької січі. Дані прізвища є унікальними та мають багаторічну історію.

Про це пише викладач української мови Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" А. Ф. Нечипоренко. Йдеться про такі прізвища, як Вернигора, Котигорошко, Майборода, Нагнибіда, Перебийніс.

"Саме такі колоритні прізвища з гумористичним відтінком кувалися в горнилі Запорозької Січі. Запорожці підхопили давню українську традицію, відому ще з фольклорних джерел", — пише Нечипоренко.

Товариство українських родоводів "Рідні" розповідає, де в Україні мешкають носії зазначених вище прізвищ.

Вернигора

Сьогодні в Україні живе 2219 людей із цим прізвищем. Вони живуть практично по всій території країни, але найбільше цих людей живе у Києві, Василькові та Дніпрі.

Котигорошко

В Україні живе 78 людей з цим прізвищем. Найбільше цих людей мешкає у Київській області.

Майборода

Носіїв цього прізвища в Україні налічується 6529 осіб. Вони живуть по всій території країни, але найбільше їх зустрічається у Києві, Харкові та Сумах.

Нагнибіда

В Україні живе 495 людей із цим прізвищем. Вони часто зустрічаються на заході та в центрі України, а також у Києві.

Перебийніс

Кількість носіїв цього прізвища — 1194 особи. Найчастіше носії цього прізвища зустрічаються у Києві, Харкові та Білій Церкві.

Раніше "Телеграф" писав про прізвища з атмосферою зими. Відомо, скільки українців можуть похвалитися такими.