Досить говорити ці слова українською: три популярні русизми, які треба забути

В українській є заміна цим словам

В українській мові деякі використовують слова, які насправді є суржиком і їх слід позбавлятися. Потрібно просто запам'ятати синоніми, якими можна замінювати ці неіснуючі в українському слова.

Насправді їх існує велика кількість. Однак із них можна виділити ті, які використовують найчастіше. Про це пише NV.

"Підписка". Так, наприклад, люди кажуть, що Netflix, YouTube та інші платформи пропонують "підписку". Однак важливо запам'ятати, що "підписка" означає затвердження підписом людини будь-якого зобов'язання дотримуватись певних правил або виконувати якусь вимогу. А якщо ви хочете отримувати журнали або доступ до сайту, наприклад, де потрібно заздалегідь заплатити певну суму, це називається "передплатою".

"Іспользують". Це русизм. А український аналог до цього слова "використовувати".

"Виїжджати". Це дієслово недосконалого виду в невизначеній формі, відповідає на запитання (що робити?) і так говорити неправильно. Правильно сказати — "виїздити".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що мовознавець назвав слово, якого немає в українській мові, але його вживають майже всі.