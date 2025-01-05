Хватит говорить эти слова в украинском: три популярных русизма, которые нужно забыть

В украинском есть замена этим словам

В украинском языке некоторые используют слова, которые на самом деле являются суржиком и от них следует избавляться. Следует просто запомнить синонимы, которыми можно заменять эти несуществующие в украинском слова.

На самом деле их существует большое количество. Однако из них можно выделить те, которые используют чаще всего. Об этом пишет NV.

"Підписка". Так например, люди говорят, что Netflix, YouTube и другие платформы предлагают "підписку". Однако важно запомнить, что "підписка" означает утверждение подписью человека какого-либо обязательства соблюдать определенные правила или выполнять какое-либо требование. А в случае, если вы хотите получать журналы или доступ к сайту, например, где нужно заранее заплатить определенную сумму, это называется "передплатою".

"Іспользують". Это русизм. А украинский аналог к этому слову — "використовувати".

"Виїжджати". Это Глагол несовершенного вида в неопределенной форме, отвечает на вопросы (что делать?) и так говорить неправильно. Правильно сказать — "виїздити".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что языковед назвал слово, которого нет в украинском языке, но его употребляют почти все.