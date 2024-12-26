Мовознавець назвав слово, якого немає в українській мові, але його вживають майже всі

Це потрібно запам'ятати раз і назавжди

Все більше українців переходять на повсякденне спілкування українською мовою. Проте багато хто часто вживає російські слова.

Дуже поширеним є вживання російського слова "співпадати". Про це розповів український мовознавець та відомий вчитель Олександр Авраменко.

"В слідуючому році наші відпустки не співпадають, тож не получиться разом поїхати на море", — навів приклад Авраменко

За його словами, у цьому реченні є зразу три слова з російської мови. Мовознавець пояснив, що слово "співпадають" потрібно замінити на "не збігаються", "слідуючому" — на "наступному", а замість "не получиться" буде "не вийде".

"Слова "співпадати" немає в українській мові. Кажемо "збігатися". І так само буде не "співпадіння", а "збіг", — підкреслив він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в українській мові, щоб подякувати комусь ніколи не варто говорити "велике дякую". Це вважається серйозною помилкою. Відомий український вчитель розповів, чим замінити цю фразу. Насправді є безліч варіантів, які звучатимуть набагато краще.