Зеленка та небезпечне лезо: як робили манікюр у СРСР і скільки послуга коштувала у салонах

Майстрам доводилося вдаватися до хитрощів, щоб зробити незвичайний манікюр

У Радянському Союзі манікюр користувався великим попитом, незважаючи на дефіцит якісного матеріалу для покриття та обробки нігтів.

Проте найцікавіше те, чим саме фарбували нігті дівчатам у салонах у СРСР. Про це детально розповідає OBOZ.UA.

Клієнтки салонів краси платили від 20 до 35 копійок за послугу. При цьому майстри мали можливість робити лише найпростіший манікюр.

До речі, кутикулу зрізали небезпечним лезом для гоління. Довгі нігті тоді зовсім не відрощували — забирали майже всю довжину, а форму нігтів частіше наближали до плавного овалу.

Покриття обходилося на кілька копійок дорожче, ніж просто догляд. Звичайно, говорити про різноманітність колірної палітри лаків не доводиться, їхня кількість була обмежена.

Лаки найчастіше випускали у червоних, жовтих та бежевих кольорах. А тому майстри вдавалися до деяких хитрощів, щоб внести різноманітність. Для сяйва вони домішували дрібно потовчені блискітки або мішуру від новорічних прикрас. У хід йшли й підручні матеріали – чорнило, зеленка, олійні фарби.

У 1970-80-ті сфера послуг змінилася. Тоді майстри стали пропонувати своїм клієнтам імпортні лаки для нігтів, які завозились на "чорний ринок".

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