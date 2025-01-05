Эти блюда вы точно не едите, а в СССР их готовили все

Главной задачей поваров и хозяек в те времена было просто накормить людей

В Советском Союзе выбор доступных продуктов питания был скудным. Людям приходилось иногда придумывать довольно странные блюда, чтобы разнообразить питание хотя бы на вид.

Хотя сейчас большинство людей не поймут вкус и пользу этих блюд. "Телеграф" расскажет о них более подробно.

Неудивительно, что в Советском союзе было достаточно много откровенно безвкусных блюд. Однако сейчас мало кто ест.

Суп из пельменей

Суп из пельменей в СССР считали полноценным блюдом. В подсоленную воду с добавлением перца горошком и лаврового листа вбрасывалась пачка пельменей. В результате получалось нечто похожее на бульон, но с довольно неприятным вкусом.

Рыбный суп с консервами

Поскольку четверг в СССР называли "рыбным", именно в этот день в столовых можно было встретить довольно странные блюда, приготовленные из рыбы. Чаще всего подавали рыбный суп, в котором люди обычно обнаруживали головы, кости рыб, чешую и кожу. Иногда варили суп, используя не свежую рыбу, а консерву. Этот "отвар" имел довольно неприятный вкус.

Молочный суп

Обычную вермишель заливали молоком, часто разбавленным с водой, и отваривали до готовности. Считалось, что вермишель нужно хорошо разварить, чтобы консистенция первого блюда была более густой.

Плов с тушенкой

Поскольку мясо в СССР считалось дефицитным продуктом, люди, которым удавалось узнать некоторые иностранные рецепты блюд, приходилось подстраивать их рецепты под свою строгую реальность. Именно так на свет появился плов с тушенкой, получивший название "плав". Интересно, что тушенку в СССР в большинстве производили именно для военных, поэтому в консерве действительно содержалось настоящее мясо.

Батон с маслом и сахаром

Повседневным десертом жителей СССР считался кусок батона, смазанный сливочным маслом и щедро присыпанный сахаром. В те времена разнообразные пирожные и торты были достаточно дефицитными, а сладкого хотелось всегда, поэтому приходилось выходить из ситуации.

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