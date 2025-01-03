Ці речі вважали модними в СРСР, а сьогодні на них страшно дивитись

Без сміху не поглянеш

За часів СРСР у людей було досить специфічне уявлення про те, що таке мода та стиль. Чого тільки варті радянські авоськи та калоші, які були практично у кожного.

Сьогодні ж подібні модні експерименти стали символом несмаку та відлунням старомодності. Одяг у СРСР, на жаль, не прикрашав зовнішність людини та частенько виглядав убого.

"Телеграф" зібрав найдивніші елементи гардеробу, які були модними за радянських часів, але сьогодні стали неактуальними.

Модні речі з СРСР, які сьогодні виглядають безглуздо

Авоська

Авоськи в Радянському Союзі використовувалися для купівлі продуктів харчування. У 1970-ті роки вони були дуже популярні, тому що в союзі не було пакетів і люди були змушені брати свої власні сумки для покупок.

Авоськи цінувалися за їхню довговічність і низьку вартість. Були вони в кожній радянській родині і вважалися досить модним і практичним аксесуаром.

Сьогодні для покупок люди вважають за краще брати спеціальні шоппери або пакети. Авоськи також можна зустріти, проте виглядають вони зовсім не так сумно, як за часів СРСР.

Сандалії зі шкарпетками

Одним із найдивніших, але популярних трендів у СРСР були сандалі, які носили зі шкарпетками. Таке взуття вважалося майже "офіційно-діловим" і було неймовірно популярним. Сандалі в СРСР носили буквально всі — чоловіки, жінки і діти.

Однак у спекотну погоду сандалі мали тенденцію натирати ноги і тому сандалі почали носити зі шкарпетками. Сьогодні це виглядає досить дивно.

Шапка "Півник"

Шапка "Півник" отримала свою назву від його відмінної форми, що нагадує півнячий гребінь, і була прикрашена обов'язковим помпоном або пензликом.

Спочатку їх носили лижники, а потім — поголовно все чоловіче населення країни. Шалено популярний у 1970-ті роки СРСР, він навіть вважався дефіцитним товаром.

Сукні у квіточку

Сукні в дрібну квіточку довжиною нижче колін були дуже популярні в СРСР. Їх носили жінки різного віку і вони вважалися верхом стилю.

Однак довгий час такі вбрання називали "сільськими" та "колгоспними". Сьогодні зустріти на вулиці дівчину чи жінку в подібній сукні — завдання не з легких.

Косинка на всі випадки життя

Косинки були універсальним атрибутом у радянській моді. Жінки носили їх на голові чи шиї, використовуючи як аксесуар. Також косинки забезпечували захист від сонця влітку.

Вони були різних кольорів і форм. Їх вважали дуже модними та надягали навіть на найурочистіші заходи. Сьогодні косинку на голові можна зустріти в якості бандани.

Калоші

Калоші користувалися величезною популярністю в СРСР. У 1960-ті роки почали з’являтися їх різні форми та варіації. Калоші шили як для чоловічого, так і для жіночого взуття, а взимку діти одягали їх поверх валянок.

Сьогодні таке взуття виглядає дивно — йому на зміну давно прийшли комфортні черевики, чоботи та уги.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, навіщо у СРСР вішали невелику сталеву баночку собі на пояс. Цей аксесуар був дуже популярним серед радянських людей, але його призначення для багатьох сучасників залишається загадкою.