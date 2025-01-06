"Розмова відбулася": у Лукашенка розповіли, чи вибачався він перед Зеленським

Раніше президент України розкрив деталі

Прессекретар Олександра Лукашенка Наталія Ейсмонт прокоментувала заяву Володимира Зеленського про те, що перший перепрошував у президента України під час телефонної розмови у перші дні широкомасштабного вторгнення. При цьому вона підтвердила факт розмови.

Про це Ейсмонт сказала у коментарі РБК. Вона зазначила, що згадана розмова відбулася "виключно завдяки емоційній реакції" молодшого сина Лукашенка Миколи, який мав у телефоні особистий контакт Зеленського.

"У чому була суть тієї розмови: наш президент насамперед говорив про те, що конфлікт розгорівся на території України, на території Зеленського, і саме йому з часом доведеться більше, ніж комусь відповідати за загибель людей", — сказала Ейсмонт. .

За її словами, тому Лукашенко закликав сісти за стіл переговорів, "що було зроблено". Ейсмонт нагадала про переговори між Україною та РФ у Білорусі та у Стамбулі.

"Жодних вибачень президент Білорусі Зеленському не приносив, з тієї простої причини, що вибачатися нам нема за що. Насамперед тому, що Україна, як ми пам’ятаємо, першою ввела санкції проти Білорусі, побігши навіть попереду Америки і всього Заходу", — сказала вона. .

Як відомо, Зеленський в інтерв’ю американському подкастеру Лексу Фрідману повідомив, що Лукашенко вибачався перед ним за російські ракети. Він поділився деталями розмови.

"Через кілька днів, перших днів війни, я говорив з Лукашенком, телефоном. І він вибачався. І він казав, що це не я. З моєї території пускали ракети і пускав Путін. "І я перепрошую. Ти повір, Володю, це не я. Я не контролюю, це просто ракети, це Путін. Я йому казав, не треба", - розповів Зеленський.

Нагадаємо, політтехнолог Тарас Загородній прокоментував висловлювання Зеленського з подкасту з американським блогером, де глава держави обрав неформальний стиль спілкування із використанням матів. На думку експерта, президент останнім часом дозволяє використати нецензурні вислови і народу це заходить.