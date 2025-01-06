Не дуже стримував себе. Скільки раз Зеленський вилаявся під час подкасту з Фрідманом

Найбільше дісталося російському правителю Володимиру Путіну

Президент України Володимир Зеленський під час тригодинного подкасту з американським блогером Лексом Фрідманом обрав доволі неформальний стиль спілкування без особливої цензури. Він відмовився від офіційного тону розмови, а даючи відповіді на питання подкастера, іноді не стримував емоцій та нецензурно висловлювався на адресу деяких подій.

Загалом під час подкасту Зеленський вилаявся щонайменше чотири рази. Найбільше дісталося російському правителю Володимиру Путіну, але пара "добрих слів" була сказана президентом і про українських партнерів з Заходу. Що саме сказав Зеленський та чого стосувалися ці емоції:

"Це х**ня" . Таким чином президент прокоментував поведінку західних союзників перед самим вторгненням Росії у 2022 році та їхні відмови як надавати Україні зброю, так і вводити проти Росії превентивні санкції.

. Таким чином президент прокоментував поведінку західних союзників перед самим вторгненням Росії у 2022 році та їхні відмови як надавати Україні зброю, так і вводити проти Росії превентивні санкції. "Пох*ру" . Зеленський тричі застосував це слово, поки говорив з Фрідманом про Будапештський меморандум. Він зазначив, що у 2014 році меморандум не спрацював саме з цієї причини – оскільки усім країнам-гарантерам було прямо що "пох*ру" на Україну та український народ.

. Зеленський тричі застосував це слово, поки говорив з Фрідманом про Будапештський меморандум. Він зазначив, що у 2014 році меморандум не спрацював саме з цієї причини – оскільки усім країнам-гарантерам було прямо що "пох*ру" на Україну та український народ. "З голою д*пою" . Зеленський сказав це про Путіна, поки пояснював Фрідману, чому з російським правителем потрібно говорити лише з силової позиції. Нагадуючи про інтерв'ю Путіна, яке він дав американському пропагандисту Такеру Карлсону, президент нагадав, про що російський правитель говорив зі своїм американським гостем. Зеленський додав: "Уявіть собі, де Маск, технології, Марс, штучний інтелект, а цей стоїть із голою д*пою і розповідає про племена?".

. Зеленський сказав це про Путіна, поки пояснював Фрідману, чому з російським правителем потрібно говорити лише з силової позиції. Нагадуючи про інтерв'ю Путіна, яке він дав американському пропагандисту Такеру Карлсону, президент нагадав, про що російський правитель говорив зі своїм американським гостем. Зеленський додав: "Уявіть собі, де Маск, технології, Марс, штучний інтелект, а цей стоїть із голою д*пою і розповідає про племена?". "Він, бл*ть, їх з любов'ю вбивав?" . Зеленський вимовив цю фразу, відповідаючи на питання Фрідмана щодо "любові" Путіна до російського народу в контексті згадки Чеченських війн, де за найменшими підрахунками російська армія вбила понад мільйон людей, переважним чином цивільного населення.

. Зеленський вимовив цю фразу, відповідаючи на питання Фрідмана щодо "любові" Путіна до російського народу в контексті згадки Чеченських війн, де за найменшими підрахунками російська армія вбила понад мільйон людей, переважним чином цивільного населення. Путіну, доречі, дісталося ще кілька цензурних, але від того не менш образливих визначень від Зеленського. Зокрема, український президент назвав жителя Кремля "глухим" та "мамонтом", а також порівняв його з Волдемортом, безносим чаклуном-злочинцем з "Гаррі Поттера".

Неформальний стиль Зеленського, трохи приправлений нецензурщиною, викликав дискусії в українському суспільстві. Деяка частина українців засудила його – мовляв, чому це президент, перша особа держави, "лається, як бидло". Проте переважна більшість українців навпаки, оцінила пасажі українського лідера – особливо на адресу Путіна. Хоча й слова на адресу "партнерів" теж викликали схвалення аудиторії.

Раніше "Телеграф" писав, що Зеленський різко прокоментував слова Путіна про експериментальний запуск балістичної ракети "Орешнік" по Києву. "Люди гинуть, а йому "цікаво"… Довбо**б", — написав український президент.