Там це зветься "лобізм": Зеленський прокоментував Фрідману питання корупції в Україні та на Заході

Зеленський при цьому відкрито підкреслив, що західні країни значно корумпованіші, аніж вони намагаються вдавати

В Україні дійсно існує корупція, особливо у побутовому її вимірі. Але при цьому українська антикорупційна система найскладніша у Європі, а ось у західних країнах багато з того, що в Україні зветься "корупція", має назву "лобізм" та є цілком законним.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський у тригодинній розмові з американським подкастером Лексом Фрідманом. Запис розмови оприлюднено на Youtube-каналі Офісу президента.

"Сказати, що у нас немає корупції — означає брехати. Але ми відкрито про це говоримо і боремося. У нас за ґратами перебуває найвпливовіший олігарх — Коломойський. Ні ЄС, ні США не могли з ним впоратися. Безумовно, побутова корупція існує, але інституційно я впевнений, що Україна це подолає. Для цього потрібен час", – сказав він.

Зеленський при цьому відкрито підкреслив, що західні країни значно корумпованіші, аніж вони намагаються вдавати. Він підкреслив, що багато з того, що в Україні вважається корупцією та переслідується, на Заході має пристойну назву "лобізм". Проте це не значить, що у західних країнах взагалі немає корупції. Зеленський навів приклад із транспортуванням американської зброї Україні та з допомогою від США.

"Я попросив США здійснити перевезення зброї українськими літаками, щоб не переплачувати американським компаніям, але мені відмовили. Ми могли б отримати більше зброї, але довелося платити за ці дорогі літаки. Моє запитання: це корупція чи ні? Чи лобізм? Що це таке? Лобіюванням таких рішень займаються деякі компанії, але я не міг говорити про це в голос, я не хотів розпалювати скандал. Тому говорячи про корупцію слід запитати: хто до неї причетний? Якщо було виділено 177 млрд, а ми отримали половину, тоді де інше? Знайшовши другу половину – ви знайдете корупцію", – резюмував він.

Зазначимо, що в США деякі персоналії заявляють: мовляв, як тільки республіканці візьмуть під контроль Палату представників, Сенат та Білий дім, Україна нібито буде притягнута до відповідальності за витрачання допомоги Сполучених Штатів Америки. Якщо українці не зможуть відповісти на ці питання, то республіканці не будуть поблажливими.