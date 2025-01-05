Лукашенко просив Зеленського нанести удар по важливому обʼєкту в Білорусі

Глава держави розповів, як президент Білорусі вибачався перед ним за російські ракети

Олександр Лукашенко на початку повномасштабного вторгнення вибачався за пуски російських ракет з території Білорусь. В телефонній розмові він заявив президенту України Володимиру Зеленському, що він не винен у запусках цих ракет, але нічого не може зробити.

Про це розповів глава держави в інтервʼю американському подкастеру Лексу Фрідману. Він поділився деталями розмови.

"Через кілька днів, перших днів війни, я говорив з Лукашенко, телефоном. І він вибачався. І він казав, що це не я. З моєї території пускали ракети і пускав Путін. Це його слова, у мене є свідки. "І я вибачаюсь. Ти повір, Володя, це не я. Я не контролюю, це просто ракети, це Путін. Я йому казав, не треба", — розповідає Володимир Зеленський.

Глава держави йому відповів, що "ти такий самий убивця". А Лукашенко йому говорив: "зрозумій, не можна воювати з росіянами".

"Я йому сказав, ми ніколи не воювали. Війна, ракети прилетіли, кажу, з твоєї землі, з Білорусі, як ти допустив? Він каже, ну, добре, відповідай у відповідь, він мені сказав. Я досі пам'ятаю, він мені каже, вдар по нафтопереробному заводу, ти ж знаєш, як багато він для мене значить. Мозирський завод. Я йому кажу, ти про що кажеш? Яка відповідь?", — згадує Володимир Зеленський і каже, що це було у перші дні війни.

Мозирський НПЗ — що відомо

Варто зазначити, що Мозирський нафтопереробний завод (НПЗ) — найбільше підприємство нафтопереробної галузі в Білорусі, що переробляє російську нафту. Для Лукашенка він критично важливий, адже забезпечує близько 30% експортних надходжень країни та постачає паливо для білоруської армії та внутрішнього ринку.

Раніше "Телеграф" писав, що Зеленський не стримав емоцій, розповідаючи, що просив у Заходу перед вторгненням РФ.