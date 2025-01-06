"Разговор состоялся": у Лукашенко рассказали, извинялся ли он перед Зеленским

Ранее президент Украины раскрыл детали

Пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт прокомментировала заявление Владимира Зеленского о том, что первый извинялся перед президентом Украины во время телефонного разговора в первые дни широкомасштабного вторжения. При этом она подтвердила сам факт разговора.

Об этом Эйсмонт сказала в комментарии РБК. Она отметила, что упомянутый разговор состоялся "исключительно благодаря эмоциональной реакции" младшего сына Лукашенко Николая, у которого в телефоне был личный контакт Зеленского.

"В чем была суть того разговора: наш президент в первую очередь говорил о том, что конфликт разгорелся на территории Украины, на территории Зеленского, и именно ему по прошествии времени придётся больше, чем кому-либо отвечать за гибель людей", – сказала Эйсмонт.

По ее словами, поэтому Лукашенко призывал сесть за стол переговоров, "что и было сделано". Эйсмонт напомнила о переговорах между Украиной и РФ в Беларуси и в Стамбуле.

"Никаких извинений президент Белоруссии Зеленскому не приносил, по той простой причине, что извиняться нам не за что. Прежде всего потому, что Украина, как мы помним, первой ввела санкции против Беларуси, побежав даже впереди Америки и всего Запада", — сказала она.

Как известно, Зеленский в интервью американскому подкастеру Лексу Фридману сообщил, что Лукашенко извинялся перед ним за российские ракеты. Он поделился деталями разговора.

"Через несколько дней, первых дней войны, я говорил с Лукашенко, по телефону. И он извинялся. И он говорил, что это не я. С моей территории пускали ракеты и пускал Путин. Это его слова, у меня есть свидетели. "И я извиняюсь. Ты поверь, Володя, это не я. Я не контролирую, это просто ракеты, это Путин. Я ему говорил, не надо", — рассказал Зеленский.

Напомним, политтехнолог Тарас Загородний прокомментировал высказывание Зеленского из подкаста с американским блогером, где глава государства избрал неформальный стиль общения с использованием матов. По мнению эксперта, президент в последнее время позволяет использовать нецензурные выражения и народу это заходит.